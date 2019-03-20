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GAÜ’nün sıralama sınavı 31 Mayıs’ta gerçekleşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

KKTC liselerinden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik, merkez ve yurt dışı kampüslerde, kesintisiz 7 yıl özel burs imakanı sunan sıralama sınavıyla öğrenciler, Girne Amerikan Üniversite’sinde burslu okuma fırsatı elde edecekler.GAÜ KKTC Marketing Sorumlusu Zehra Nur Kaymak’ın yaptığı açıklamaya göre, 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavına, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, yüzde yüz,yüzde 75 ,yüzde 50 ve yüzde 5 oranında ki burslardan yararlanabileceği ifade edildi.

GAÜ’nün sıralama sınavı 31 Mayıs’ta gerçekleşecek

KKTC liselerinden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik, merkez ve yurt dışı kampüslerde, kesintisiz 7 yıl özel burs imakanı sunan sıralama sınavıyla öğrenciler, Girne Amerikan Üniversite’sinde burslu okuma fırsatı elde edecekler.
GAÜ KKTC Marketing Sorumlusu Zehra Nur Kaymak’ın yaptığı açıklamaya göre, 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2019 Burs Sıralama Sınavına, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, yüzde yüz,yüzde 75 ,yüzde 50 ve yüzde 5 oranında ki burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.
Son başvuru 30 Mayıs 2019 Perşembe
Yapılan açıklamada 31 Mayıs Cuma Günü GAÜ Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek “GAÜ 2019 Kıtalararası Burs Sınavı”nın iki tür kategoriden oluştuğu belirtildi.
Buna göre, Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.
Sınav kitapçığında; 25 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 25 Matematik ve 25 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 100 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.
Adayların alanlarına göre ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 100 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 100 dakika olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye GAÜ web sitelerinden ulaşılabileceği ifade edildi.

GAÜ’nün sıralama sınavı 31 Mayıs’ta gerçekleşecek

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