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'Gey gibi giyinmişsin' diyen kişiyi tabancayla vurdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da, eğlence mekanında kendisine "gey gibi giyinmişsin bu nasıl kıyafet" diyen kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Ekim Pazar günü merkez Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında alkol alan Sinan Avcı (39), sonradan mekana gelen Muhammet Bilal B. (32) ile tartıştı. İkili arasında yaşanan arbedede Muhammet Bilal B., yanında taşıdığı tabancayı çıkartıp, Avcı’yı ayağından vurup kaçtı. Avcı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, ilk iş olarak bölgedeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, saldırganın olaydan sonra bir otomobile binip kaçtığını tespit etti. Söz konusu aracın izini süren ekipler, arabanın ‘kiralık’ olduğu bilgisine ulaştı.

Olay anında da aracı, Ayhan S.'nin kullandığı ve saldırıdan sonra da Muhammet Bilal B.’yi alıp hızla bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, her iki zanlıyı da evlerine düzenlediği baskınlarda yakaladı. Baskında zanlının olayda kullandığı tespit edilen tabancaya da el konuldu. Yürütülen soruşturmada da Ayhan S. ile Sinan A. arasında daha önceden husumet olduğu, Ayhan S.’nin Muhammet Bilal B.’yi azmettirdiği öne sürüldü.

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'GEY GİBİ GİYİNMİŞSİN'

Ancak Ayhan S., emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Muhammet Bilal B. ise, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, hiç kimsenin azmettirici olmadığını iddia edip, “Olay günü canım çok sıkkındı. Kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Mekana girdiğinde şahıs bana, ‘gey gibi giyinmişsin. Bu nasıl kıyafet’ deyince öfkelendim ve silahımı çıkartıp vurdum” dediği öğrenildi.

Polis, hayati tehlikesi bulunmayan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Sinan A.’nın ifadesine de başvurdu. A.’nın da, “Olay günü alkollüydüm. Bana kim neden saldırdı, neden ateş etti bilmiyorum. Bana silahla saldıran kişiyi de tanımıyorum” yönünde ifade verdiği bilgisine ulaşıldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Bilal B. tutuklanırken, Ayhan S. ise savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

İHA

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