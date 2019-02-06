"Gaybubet evi"nde ele geçirilen parayı geri istemiş

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 122 sanıktan 77'sinin, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 122 sanıktan 77'sinin, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının gerekçeli kararında, örgütün "mahrem imamı"nın, "gaybubet evi"nde el konulan parayı geri istediği bilgisine yer verildi.

"Sanığın, 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgütle organik bağını devam ettirdiği, ByLock'u birden fazla hatta kullandığı, Bank Asya'ya talimatla değişik tarihlerde destek amaçlı yoğun para yatırdığı ve 2014'te örgütün mahrem yapısına katıldığı tespit edilmiştir. Mahrem imam konumunda olan sanık, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası 'gaybubet evi'nde başkası adına düzenlenmiş kimlik, fatura ve farklı ülkelere ait para birimleri ile yakalanmıştır. Diğer örgüt üyelerinin telefonlarına da ByLock ve Eagle yüklediği saptanan sanığın, 'Selim' kod adını da kullandığı saptanmıştır."

Gerekçeli kararda, sanığın, davanın 4. duruşmasında el konulan paranın iadesini talep ettiğine yer verilerek, heyetçe yapılan değerlendirme sonucu dolar ve avro birimindeki paranın, işlenen suçla ilgili eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması kapsamında değerlendirildiği ve müsadere edildiği anlatıldı.

Sanığın, örgütün en çok önem verdiği konularda üst düzey sorumluluk üstlendiği belirtilen gerekçeli kararda, şu bilgiler aktarıldı: