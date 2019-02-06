HABER

"Gaybubet evi"nde ele geçirilen parayı geri istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 122 sanıktan 77'sinin, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığı FETÖ/PDY davasının gerekçeli kararında, örgütün "mahrem imamı"nın, "gaybubet evi"nde el konulan parayı geri istediği bilgisine yer verildi - Kararda, talebin reddedilerek paranın müsadere edildiği belirtildi

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 122 sanıktan 77'sinin, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının gerekçeli kararında, örgütün "mahrem imamı"nın, "gaybubet evi"nde el konulan parayı geri istediği bilgisine yer verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 122 sanıktan 77'sinin, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan örgütün "mahrem imamı" tutuklu sanık Barış Metin'in, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası kaçtığı Karabük'te "gaybubet evi"nde yakalandığı evde, çeşitli ülkelere ait para ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın 2014'te örgütün "mahrem yapısı"na katıldığının tespit edildiği aktarılan gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgütle organik bağını devam ettirdiği, ByLock'u birden fazla hatta kullandığı, Bank Asya'ya talimatla değişik tarihlerde destek amaçlı yoğun para yatırdığı ve 2014'te örgütün mahrem yapısına katıldığı tespit edilmiştir. Mahrem imam konumunda olan sanık, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası 'gaybubet evi'nde başkası adına düzenlenmiş kimlik, fatura ve farklı ülkelere ait para birimleri ile yakalanmıştır. Diğer örgüt üyelerinin telefonlarına da ByLock ve Eagle yüklediği saptanan sanığın, 'Selim' kod adını da kullandığı saptanmıştır."

Gerekçeli kararda, sanığın, davanın 4. duruşmasında el konulan paranın iadesini talep ettiğine yer verilerek, heyetçe yapılan değerlendirme sonucu dolar ve avro birimindeki paranın, işlenen suçla ilgili eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması kapsamında değerlendirildiği ve müsadere edildiği anlatıldı.

Sanığın, örgütün en çok önem verdiği konularda üst düzey sorumluluk üstlendiği belirtilen gerekçeli kararda, şu bilgiler aktarıldı:

"Örgüt hiyerarşisi adı altında verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tam bir teslimiyetle yerine getiren sanığın, örgüte sadece sempati duymayıp örgüt içerisinde yer aldığı, örgüt bünyesinde süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk kabulü gerektiğinden bahisle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir ayrıca sanığın yakalandığı esnada ele geçirilen paraların müsaderesi kararlaştırılmıştır.

Sanığın, örgüt üyeliği için gerekli unsurları taşıdığı, suçun işleniş şekli ve meydana gelen netice kastının yoğunluğu da dikkate alınarak, 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına, sanığın kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı anlaşılmakla, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi."

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2018'deki karar duruşmasında, 122 sanıktan 77'si "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmış, sanıklardan 34'ünün beraatine, 11 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
Bingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulamasıBingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması
Annesiz, babasız, penceresiz ve kapısız evde kalan 6 kardeş yardım bekliyorAnnesiz, babasız, penceresiz ve kapısız evde kalan 6 kardeş yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce FETÖ/PDY davası gaybubet evi mahrem imam

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihi değiştiren keşif! Dünyanın ilk ameliyatı Göbeklitepe'de yapıldı

Tarihi değiştiren keşif! İlk ameliyat Göbeklitepe'de yapıldı

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.