HABER

"Gayretimiz kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:57 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Bizim bütün gayretimiz kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek, bütçenin adil bir şekilde paylaşılmasına katkı sunmak"

ELAZIĞ (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizim bütün gayretimiz kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek, bütçenin adil bir şekilde paylaşılmasına katkı sunmak." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, oturma eylemindeki Diyarbakır annelerini ziyaretinin ardından geldiği Elazığ'da, Memur-Sen İl Teşkilatını ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair verdiği kararı değerlendirdi.

Memur-Sen'in bu süreçte elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini belirten Yalçın, toplu sözleşmede uzlaşma olabildiği gibi uzlaşmazlık da olabileceğine işaret etti.

Son derece makul teklifler sunduklarını ifade eden Yalçın, "Bizim bütün gayretimiz kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek, bütçenin adil bir şekilde paylaşılmasına katkı sunmak. Toplumun huzurunu temin etmek ve bu anlamda gelir dağılımında adaletin sağlanması noktasında gayret göstermektir." diye konuştu.

- "Yüzde 14'lük rakama kimse Memur-Sen'in imza atmasını beklememeliydi"

Kamu görevlilerinin, zam olayından dolayı üzgün ancak Memur-Sen'in verdiği tepkiden dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"İki yıl içerisinde yüzde 14'lük rakama kimse Memur-Sen'in imza atmasını beklememeliydi. 'Bu bizim sendikacılık tarzımıza yakışmaz.' diye konuya tepki gösterdik ve imzalamadık. Mutabakatsızlık söz konusu oldu. Bundan dolayı konuyu hakem kuruluna götürdük. Hakem kurulu hakemlik görevini yapmak yerine noterlik yapmış oldu. Onun için de kamu önünde tepki verdik."

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Halk Ekmek zammına tepkiHalk Ekmek zammına tepki
İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantıİmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

Son dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

Annesi ve kız kardeşini rehin aldı! Korku dolu anlar

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

'Polisler darp etti' diyerek bu görüntülerle şikayetçi oldu

Bakan Çavuşoğlu tek tek arayıp tebliğ etti! Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu

Büyükelçi ve temsilci atamaları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.