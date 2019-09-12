Son derece makul teklifler sunduklarını ifade eden Yalçın, "Bizim bütün gayretimiz kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek, bütçenin adil bir şekilde paylaşılmasına katkı sunmak. Toplumun huzurunu temin etmek ve bu anlamda gelir dağılımında adaletin sağlanması noktasında gayret göstermektir." diye konuştu.

Memur-Sen'in bu süreçte elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini belirten Yalçın, toplu sözleşmede uzlaşma olabildiği gibi uzlaşmazlık da olabileceğine işaret etti.

Kamu görevlilerinin, zam olayından dolayı üzgün ancak Memur-Sen'in verdiği tepkiden dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"İki yıl içerisinde yüzde 14'lük rakama kimse Memur-Sen'in imza atmasını beklememeliydi. 'Bu bizim sendikacılık tarzımıza yakışmaz.' diye konuya tepki gösterdik ve imzalamadık. Mutabakatsızlık söz konusu oldu. Bundan dolayı konuyu hakem kuruluna götürdük. Hakem kurulu hakemlik görevini yapmak yerine noterlik yapmış oldu. Onun için de kamu önünde tepki verdik."

