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  4. Gayrettepe'de trafoda patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Gayrettepe'de trafoda patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul Gayrettepe'de trafoda patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yanına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Gayrettepe'de trafoda patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiyenin yanına müdahalesi sürüyor.

Ayrtıntılar birazdan...


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