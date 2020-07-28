Gayrettepe'de trafoda patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

\u0130stanbul Gayrettepe'de trafoda patlama sonras\u0131 yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. \u0130tfaiyenin yan\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor. \nAyrt\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 2 metre uzunlu\u011funda! G\u00f6ren \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor: Kars'ta yakaland\u0131Antalya'y\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran 'yasak a\u015fk' iddias\u0131! G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131T\u00fcrk Tarih Kurumu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na Prof. Dr. Birol \u00c7etin kimdir?