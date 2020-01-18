İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının, Türkiye'nin "ilk hızlı metrosu" unvanını kazanacağını belirterek, "Bu hatla Havalimanı-Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde sona yaklaşıldığını söyledi. Projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'yi son 17 yılda tarihinin en büyük projeleriyle tanıştırdıklarını, bu projelerin önemli bir bölümünü de İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı. İlk etapta 90 milyon yolcu kapasitesiyle açılan ve 200 milyon yolcu kapasitesine kadar büyüme imkanı olan İstanbul Havalimanı'nın bu dev projelerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Havalimanımızı şehrimize kazandırırken elbette ulaşım boyutunu da ihmal etmedik. Açılışla birlikte havalimanı işletmesi kendi otobüs seferlerini zaten başlattı. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla metro hattının inşası için de hemen kolları sıvadık. Toplam uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşan bu metro güzergahı, İstanbul'daki diğer tüm toplu taşıma hatlarıyla da bağlantılıdır. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, 10 kazı makinesinin birden çalıştığı bu süreci hamdolsun başarıyla sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü, tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Projenin genelinde de aşağı yukarı üçte ikilik gerçekleşme oranına ulaştık. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz. Amacımız 24 saat kesintisiz çalışmayla günde 470 metrelik ray montajını gerçekleştirmektir."

- "İlk hızlı metro unvanını kazanacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin rayları ve bağlantı malzemelerinin yerli firmalarca üretildiğini, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından da döşendiğini anlattı. Bu hattın sinyalizasyon sistemi ve metro vagonlarının da bu arada gerçekleştirilmiş olacağını belirten Erdoğan, "Özellikle içinden geçtiğimiz şu kritik dönemde ülkemizde üretimi mümkün olan hiçbir işin dışarıdan getirilmesine rıza gösteremeyiz. Bu konuda varsa yapılan yanlışlar, hepsinin de derhal düzeltileceğine inanıyorum. Aynı şekilde tamamlandığında saatte 120 kilometreyle ülkemizin en hızlı metro araçları burada faaliyet gösterecek. Böylece ülkemizin ilk hızlı metrosu unvanını da kazanacak bu hatla Havalimanı-Gayrettepe arasındaki ulaşım, 35 dakikada sağlanacak." diye konuştu. Hedeflerinin ilk 28 kilometrelik kısmı oluşturan ve Hasdal'a kadar olan bölümü bu yılın sonunda, Kağıthane bölümünü 2021 nisanında, Gayrettepe'yi de 2021 ağustosunda hizmete almak olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda bulunduğumuz İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor. İstanbul'a ulaşım hizmetlerinde gerçek anlamda çağ atlattık. Önce Marmaray, ne diyorlardı? 'Yaptırmayız. İstemezük.' Kim diyordu? Bu CHP zihniyeti diyordu. Allah'tan ki denizin altından geçtiği için göremediler, yaptık bitirdik. Açılışından bu yana son rakamı aldım az önce, ne kadar İstanbullu veya oradan insanlar geçti biliyor musunuz? 500 milyon. Biz buyuz. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. Biz karadan dikkat edin kadırgaları yüzdüren, geçiren Fatih'in torunlarıyız. Dedemiz Fatih karadan kadırgaları geçirdi ve Haliç'e indirdi biz de dedemizin izinden denizin altından hem Marmaray'ı yaptık, ardından da Avrasya Tüneli'ni açtık. Şimdi bu 'İstemezük' diyenler Marmaray'dan geçiyor mu? Geçiyor. Avrasya tünelinden geçiyor mu? Geçiyor. Ama bunlarda marifet iltifata tabidir diye güzel bir kelam var ya böyle bir şeyden anlamazlar, 'Saygı duyalım' demezler. Ama onlar isteseler de istemeseler de biz milletimize hizmete devam edeceğiz."