Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni

"Ülkemizin güney sınırları boyunca bir terör koridoruyla kuşatılma gayreti, ilkokul çocuklarının bile anlayabileceği açıklıkta yürütülen bir projedir. Buna rağmen hala 'Ne işimiz var bizim Suriye'de' diye sorabilen bir kafa, Türkiye ve Türk milletiyle tüm gönül bağlarını koparmış demektir. Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğunu bütün dünya anladı, bir tek bizim muhalefet partisi yöneticileri anlayamadı. Şimdi de her ağızlarını açtıklarında, 'Ne işimiz var bizim Libya'da' diye soruyorlar. Üstelik bunu söyleyen zat daha birkaç ay önce 'Akdeniz'de herkes var' ülkeleri sayıyor, 'Türkiye yok' diyerek yine bizi suçluyordu. Akdeniz'de Libya ile yaptığımız anlaşma sayesinde tüm dünyayı şaşırtan ve hayran bırakan bir denklem kurduk. Bay Kemal bunu görmedin mi? Bundan haberin yok mu? Barbaros'u görmedin mi orada Yavuz'u görmedin mi orada? Sismik araştırma gemilerimizi görmedin mi? Hepsi oralarda çalışıyor. Onların etrafında bizim Silahlı Kuvvetlerimizin, Deniz Kuvvetlerimizin fırkateynlerini de mi görmedin? Ama gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor. Dili var ama konuşamıyor. Ülkemizin Libya'da ne işi olduğunu sormakla Akdeniz'de ne işimiz olduğunu sormak aynı şeydir."

- "Türkiye, Libya'da olmayı sürdürecek"

Erdoğan yarın Almanya'da olacağını hatırlatarak, "Bay Kemal herhalde bunu da görmezsin. Görsen de görmesen de oradayız ve orada bütün Akdeniz ile Libya ile ilgilenenlerle bunları konuşacağız. Tabii devlet yönetimini, diplomasiyi, güç dengelerini kurmayı parti içi ayak oyunlarıyla karıştıran sığ bir zihniyetin başka türlü bir refleksi olamaz. Yine de belki kalbi biraz yumuşar da kulağına iki kelam gider umuduyla bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir. Sen katil Esed ile her türlü flörtü yapmaya devam et." diye konuştu.

Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini artık Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da değil daha ötesinde başlattıklarının da altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, ayakları çırılçıplak olan yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal? Onlara sessiz mi kalacağız? Onlar bizim kardeşlerimiz. Zaten bu değil miydi o bombalardan kaçıp da bize sığınanlara, 'Biz bunları tekrar Suriye'ye göndereceğiz' diyen. Ah kardeşlerim ah. Bunlarda vicdan yok vicdan. Ama biz ensar ve muhacir olmanın idraki içindeyiz. Biz o kültürle yetiştik. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu? Terör örgütlerini kendi inlerinde kıstırıp şimdi onları biz etkisiz hale getirebiliyoruz. Türkiye, Akdeniz'deki hakları teslim edilene, 500 yıllık kardeşlerinin bağlarının olduğu Libya halkının meşru yönetimi güvene kavuşana kadar Libya'da olmayı sürdürecektir. Bu konuda yalan yanlış lakırdı edenleri Turgut Reis başta olmak üzere, o topraklarda yatan binlerce şehidimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Hiç değilse Gazi Mustafa Kemal gibi Libya topraklarında canları pahasına mücadele yürüten kahramanlarımızın hatıralarına hürmeten en azından susmayı deneyebilirler. Ne diyor? 'Biz Atatürk'ün partisiyiz.' Hadi oradan, geç o işi geç, kimleri aldatıyorsun. Kabrinden kalksa size bu ülkede yaşam hakkı tanımayacağına inanıyorum. Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemde yürüttüğü Trablusgarp ve Bingazi savunmalarıyla çekilirken bölgede kurulmasını sağladığı cumhuriyet, çok değil bir asır öncesinin hadiseleriydi. Libya halkının bugün ülkemizi bağrına basması, herhalde bir anda ortaya çıkan bir ruh halinin eseri değildir. Gerisinde çok derin bir tarih ve medeniyetin arka planı vardır."