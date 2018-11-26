Gayrettepe'de kadının intihar girişimi (2)

Ersan SAN\/\u0130STANBUL, (DHA) GAYRETTEPE'de bir i\u015f merkezinde bir kad\u0131n silahla intihar giri\u015fiminde bulundu. A\u011f\u0131r yaral\u0131 kad\u0131n, ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131dan itiraf: "Babam 'art\u0131k seni g\u00f6rmek istemiyorum' diyor"Annesini b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fcAlman hasta bak\u0131c\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen kad\u0131n\u0131n Mardin'deki mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131
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