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Gayrettepe'de kadının intihar girişimi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

GAYRETTEPE'de bir iş merkezinde bir kadın silahla intihar girişiminde bulundu.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) GAYRETTEPE'de bir iş merkezinde bir kadın silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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