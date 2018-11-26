Gayrettepe'de kadının intihar girişimi (3)

Ersan SAN\/\u0130STANBUL, (DHA) GAYRETTEPE'de bir i\u015f merkezinde bir kad\u0131n silahla intihar giri\u015fiminde bulundu. A\u011f\u0131r yaral\u0131 kad\u0131n, ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Ba\u015fta ne oldu\u011funu bile anlamad\u0131lar! Ger\u00e7ek kaz\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 O\u011flunun \u015fehit oldu\u011fu haberini alan anne: Beni bir g\u00fcn bile \u00fczmediE\u015fiyle tart\u0131\u015ft\u0131, falezlerde intihara kalk\u0131\u015ft\u0131
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