"Gayrimenkul sektörümüz güvenli bir pazar"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin gayrimenkul sektörünün, yerli yatırımcılara olduğu kadar yabancı yatırımcılar için de güvenli bir pazar olduğunu belirterek, "Bunu da vatandaşlık edinebilmenin şartlarını biraz daha kolaylaştırarak süreci hızlandırmaya gayret gösteriyoruz ki yurt dışından ülkemize gelerek yatırım yapmak isteyen birçok yabancı ülke vatandaşı da var.” dedi.

Kurum, Konya Teknik Üniversitesi Halil Cin Konferans Salonu’nda inşaat mühendisliği bölümü öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşide, kentsel dönüşüm hedeflerini anlattı.

Kentsel dönüşümde ortaya çıkan bazı problemlere karşı hem vatandaşın hem de müteahhitin hakkını korumak istediklerini aktaran Kurum, bu konuda bazı düzenlemelere gittiklerini dile getirdi.

Hak sahipleri mağdur olmasın diye bir tamamlama sigortası getirdiklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Yani bu inşaatları yapacak kişilerin teknik ve mali yeterliliklerini arıyoruz. Ya tamamlama sigortası yapacaklar ya da inşaat yapım bedelinin yüzde 10’u kadar kendilerinden teminat alınacak. Türkiye’de 440 bin müteahhit yaşıyor. İnşaat sektöründe, Çin’den sonra dünyada ikinciyiz. Baktığınızda bu 440 bin müteahhitin tamamının teknik ve mali kapasitesi aynı değil. Ancak bugüne kadar herkes, otel, alışveriş merkezi gibi istediği projeye girip, ruhsat alabiliyordu. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Hatta yatırım yaparken şehirde arz talep dengesine göre, 'Bu şehirde alışveriş merkezi ihtiyacı var mı, ofis ihtiyacı var mı?' bunları da belgeleyerek plan yapılması gerektiğine, inşaatların böyle yapılması gerektiğine ilişkin düzenlemeler yapıyoruz."