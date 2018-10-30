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Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Cesedi bagajda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 07:44 | Son Güncelleme

Ayrıldığı iki eşi ve sevgilisiyle para problemi yaşayan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu’ndan acı haber geldi. Eski bir minibüsün bagajında bulunan cesedin Oruçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Vatan gaztesinin haberine göre, yakınları Oruçoğlu’ndan haber alamayınca Müge Anlı’nın programına başvurdu. Sır olayı araştıran Anlı, Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son ilk eşi Yüksel Y. ile görüştüğünü tespit etti. İddiaya göre Yüksel Y. eski eşiyle bir minibüste görüldü.

CESEDİ MİNİBÜSÜN BAGAJINDA BULUNDU

Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulundu. Minibüsün bagajından çıkan kadın cesedinde yapılan DNA testi sonucu, cesedin kayıp Nazmiye Oruçoğlu’na ait olduğu belirlendi.

Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini tespit etti. Bir görgü tanığı bir süre önce cesedin bulunduğu minibüse bir başka minibüsün yanaştığını söylemesi dikkati eski eş Yüksel Y.’nin üzerine çevirdi.

Yüksel Y.’nin Oruçoğlu ile bir minibüste görülmesi, polisin araştırmalarına bu yöne kaydırdı. Anlı’nın programına bağlanan Yüksel Y. ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Bu arada Nazmiye Oruçoğlu’nun ayrıldığı ikinci eşi ve daha sonra birlikte olduğu sevgilisiyle de parasal anlaşmazlıklar yaşadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nazmiye oruçoğlu istanbul cinayet müge anlı

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