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Gaz dağıtım şirketinde eski eşini öldüren şahsa 24 yıl hapis istemi

28.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde başkasıyla evlenmek istediğini söyleyen eski eşini, doğal gaz dağıtım ofisinde silahla vurarak öldüren şahıs hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istendi.Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta bulunan gaz dağıtım şirketi ofisinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde başkasıyla evlenmek istediğini söyleyen eski eşini, doğal gaz dağıtım ofisinde silahla vurarak öldüren şahıs hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta bulunan gaz dağıtım şirketi ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Acar (36), Mayıs ayında boşandığı K.T.’nin (44) kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit’te bulunan doğalgaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşi ile yaşadığı evin doğalgaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için K.T.’nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar’ın haber vermesi sonrasında K.T., iş yerine geldi. Şahıs içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek Acar’ı kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde kalan Acar hayatını kaybederken, K.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Tutuklanarak cezaevine gönderilen K.T.’nin yargılandığı davada ise mütalaa açıklandı.
Eski eşini öldüren şahsa haksız tahrik indirimi istendi
K. T.’nin "Tasarlayarak öldürme" suçundan Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya avukatlar ve Ayşe Acar’ın babası Ayhan Acar hazır bulundu. Sanık K.T. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya mütalaanın okunması ile başlandı. Mütalaada ilk olarak hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen K.T.’nin suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Mütalaa sonrası savunma yapan K.T., “Ne diyeceğimi bilmiyorum, pişmanım. Öncelikle beraatimi istiyorum. Aksi halde lehe hükümlerin uygulamasını isterim” dedi.
Mahkeme heyeti, ‘tasarlayarak öldürme’ suçunun sabit olduğunu ve kaçma şüphesinin olması sebebiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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