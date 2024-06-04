Gaz ile freni karıştırınca olanlar oldu! Dükkana daldı

Kartal'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü, caddede seyir halindeyken kavşağı döndüğü sırada gaz ile fren pedallarını karıştırarak yolun kenarındaki dükkana daldı.

DÜKKANDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ!

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi. Dükkana dalan otomobil çekici yardımı ile kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Olaya ilişkin konuşan dükkan sahibi Haki Deri, "Yaşlı bir hanımefendi fren yerine gaza basınca dükkanımıza daldı. Dükkanda maddi hasar oluştu. Neyse ki bir can kaybı ya da yaralanma yok. Herkese geçmiş olsun diyelim. İçeride sadece oğlum vardı ona da bir şey olmadı, çok şükür" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





