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Gaz kaçağını fark etmedi bu hale geldi! Yüzü de elleri de yandı

06.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta meydana gelen korkunç olayda piknik tüpünü yakmaya çalışan esnaf Ramazan Araz, meydana gelen parlamada ağır yaralandı. Yüzünde, başında ve vücudunda yanıklar oluşan Araz, '' Süt mısır tezgahındaki tüpte gaz kaçağı varmış, kokuyu da alamadım. O anda çakmağı çakınca gazın etkisiyle yüzüme alev sıçradı, yüzüm ve ellerim bileklerime kadar yandı. Dikkatli davransaydım bu olay belki başıma gelmezdi'' diyerek başına gelenleri anlattı.

Gaz kaçağını fark etmedi bu hale geldi! Yüzü de elleri de yandı

Kars'ta gaz kaçağı olan piknik tüpünü yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralanan Ramazan Araz'ın Erzurum'da tedavisi devam ediyor. Esnaf olan 2 çocuk babası Araz, yaklaşık 1 hafta önce iş yerinde süt mısır tezgahındaki mısırları ısıtmak için gaz kaçağını fark edemediği tüpü yakmak istedi. Araz, çakmak kullandığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Araz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

AA-20220706-28344203-28344202-PIKNIK_TUPUNU_YAKARKEN_PARLAMA_SONUCU_YARALANAN_ESNAFIN_ERZURUMDA_TEDAVISI_SURUYOR

YÜZÜ, BAŞI VE VÜCUDU YANDI

Yüzü, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Araz, iyileşeceği günü bekliyor. Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnşallah kısa sürede iyileşirim. Süt mısır tezgahındaki tüpte gaz kaçağı varmış, kokuyu da alamadım. O anda çakmağı çakınca gazın etkisiyle yüzüme alev sıçradı, yüzüm ve ellerim bileklerime kadar yandı." dedi.

Olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Araz, "İnsanlar biraz daha dikkatli olsun, acele etmesinler. Ben de daha çok dikkatli davransaydım bu olay belki başıma gelmezdi." diye konuştu.

(AA)

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