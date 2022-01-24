Gaz Kısıtlaması Yaşayan Türkiye Avrupa’yı Isıtıyor

İran’ın 20 Ocak’ta 10 gün süreyle gaz akışını kestiğini açıklaması üzerine AKP hükümetinin doğalgaz kesintisi kararına imza atması, Türkiye’nin yoğun kar yağışı etkisi altında kaldığı gün, en önemli gündem başlıklarından biri oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kararıyla 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidildi. Bunun yanısıra 24 Ocak’tan itibaren Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) üç ila dört gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklandı.

Gaz kesintisi söz konusuyken ülke genelinde gaz tüketimi ise kış koşulları nedeniyle 19 Ocak’ta rekor seviyeye yükseldi ve günlük 290 milyon metreküp düzeyine çıktı. BOTAŞ’ın sanayi tesisleri ve elektrik santralleri için gaz kesintisi uygulamaya başlamasıyla günlük tüketim 225-226 milyon metreküpe çekildi ve 60-65 milyon metreküplük bir kısıntı olduğu açıklandı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) heyeti, Tahran’da birebir görüşmelerle İran yönetimini gaz kesintisi kararından vazgeçmesini sağlamaya çalışıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İran ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor” diyerek “sanayide iki grup halinde en fazla üç gün kesinti olacağını” savundu. Muhalefet cephesi ise, AKP hükümetinin doğalgaz kesintisine kararına sert tepki göstererek, asıl meselenin İran’ın tutumu değil kış ayları için planlama yapılmaması olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler” tepkisini gösterdi. Asıl sorunu “kış için doğalgaz depolaması yapılmaması” olarak vurgulayan Kılıçdaroğlu’nun verdiği bilgiye göre; 2021 Ekim ayında Türkiye’nin depolama kapasitesi yüzde 54, bugün yüzde 32 seviyesinde. 2018 Ocak ayında ise depolardaki gaz miktarı yüzde 73 iken, 2019’da yüzde 72 ve 2020’de yüzde 60 idi.

Enerji uzmanı Aydın Sezer, VOA Türkçe’ye açıklamasında, özellikle bugünlerdeki kara kış koşulları devam ederse Türkiye’nin İran’ın gaz vanasını açmasına rağmen kriz yaşayabileceğini açıkladı.

Sezer, “Çünkü bizin projeksiyonlarımızda Türkiye’nin bu sene (2022) ihtiyacı olan 60 milyar metreküp gazı tamamen karşılayacak ve bir anlamda da emniyet supabı sağlayabilecek depolarda ya da ilave güzergahlarda gelecek bir gaz olmadığı için bu sıkıntıyı yaşıyoruz maalesef. Yani spot LNG alımı da bir işe yaramadı. Görüldüğü üzere tüm kapasite kullanılıyor. Bu tamamen öngörüsüzlükle, hesapsızlıkla ile alakalı bir durum. Temel nedenlerden biri Rusya’yla ile Türk Akım hattında anlaşma yapmamamız diğeri de TANAP’ın ortaya çıkmasıyla birlikte ortağımız olduğumuz Şahdeniz gazını Avrupa’ya satar konumda olmamız. Ne yazık ki Avrupa’nın derdini düşünmekten biz yıllardan beri kendi derdimizle uğraşmadık” dedi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener de Azerbaycan’ın Türkgözü giriş noktasından Erzurum’a ulaşan boru hattından uygun koşullarda gaz temin edilmesi gerektiğini belirterek, Güneydoğu ve Doğu illeri için bölgede depolama yapılması gerektiğini açıkladı.

Türkiye’nin yaşadığı doğalgaz krizine ilişkin detaylı değerlendirmeler şu şekilde.

Enerji Bakanı: “İran doğalgaz akış standartlarını tutturmadı”

Sanayide enerji krizi tablosu ortaya çıkması üzerine bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkaı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çevrimiçi toplantı yaptı.

Bu toplantıda Dönmez, arz, kısıntı ve tedarik zorluğundan dolayı fiyatlarda da ciddi artışlar olduğunu ancak buna rağmen vatandaşları karanlıkta ve soğukta bırakmamak için tedarikçilerle yoğun olarak çalıştıklarını kaydetti. Doğalgazda İran hariç tüm giriş noktalarının tam kapasite çalışır durumda olduğunu söyleyen Dönmez, "İran'ın şu anda kontratında yazılı olan akışla ilgili standartları tutturamadığını görüyoruz. Bize yazıyla kendi taraflarındaki bir istasyonda kaçak tespit ettiklerini ifade ettiler. Ekiplerimizi yerinde tespit için oraya gönderdik. İran ile girişimlerimiz devam ediyor. Bizim yaklaşımımız kış şartlarını atlattıktan sonra tamiratla ilgili girişimlerin yapılmasıydı ancak onlar bu riski alamayacaklarını söyledi. OSB yönetimleri kritik prosesi olan firmaları belirlediler ve bu kritik firmalara enerji tedariki devam edecek şekilde bir planlama yapıldı. Sanayide 2 grup halinde en fazla 3 gün kısıntı olacak şekilde tedbirlerimizi aldık” diye konuştu.

BOTAŞ ise ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesintisi uygulamasının sonlandırıldığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet tarihinde ilk, depolama yapılmamış”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Burada İran’ın gaz akışını kesme kararına gerekçe olarak gösterdiği boru hattında sızıntı olduğu açıklamasına ilişkin “inanmak zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, meseleyi İran’ın tutumundan öte AKP hükümetinin gaz tedarikinde hazırlıksız olduğu görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Geçmişte de zaman zaman bu kesintiler oldu ama depolarımız doluydu. Ocak 2018’de var olan depolardaki gaz yüzde 73 oranında şimdi yüzde 32 seviyesinde. Niçin? O zaman liyakatli kadrolar az da olsa vardı. Sorunları çözme iradesi yok ortada. Sorunların arkasına takılıp giden ve savrulan bir iktidar var. Her açıdan son derece kaygı verici bir tablo. Devleti yöneten irade şunu görmek zorunda, kışın doğal kesilse ne olacak? Var olan depolar neden doldurulmuyor? Buradaki sorun yeni bir sorun değil aslında. Sorun var olan depoların doldurulmaması. Fatura sanayiciye çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Babacan da, “Merkez Bankası depoları boşaltılırken enerji depolarımız da boşaltılıyormuş; bunu görmüş olduk. İran’ın doğal gaz sağlamamasıyla gerçekten doğalgaz depoları varken bu depoların tam kapasiteyle kullanılmamış olması affedilebilir bir hata değil. Şu andaki sistemin yürümediği, bu zihniyetin bu ülkeyi yönetemediğinin bir örneği daha” ifadesini kullandı.

Aydın Sezer: “Sürpriz değil Türkiye hazırlıksız yakalandı”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan enerji uzmanı Aydın Sezer, “Sürpriz değil aslında her yıl yaşadığımız gelişmelerle karşı karşıyayız. Bu yılın farkı kış şartlarının ağır geçiyor olması ve geçtiğimiz yıl anlaşmalarımızın sona ermiş olması. İran’ın böyle bir kesintiye gideceği belliydi. Zaten her yıl belirli oranda kesinti tekrarlanıyor. Ama Türkiye hazırlıksız yakalandı çünkü uzun vadeli enerji anlaşmalarını yeteri düzeyde tamamlayamadı” dedi.

İran’ın gaz kesintisi kararı söz konusu dahi olmasa da Türkiye’nin sanayi ile elektrik üretimi ihtiyacı ve kış koşullarında hane halkı ihtiyacı açısından arz

