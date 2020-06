Gaz Sancısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Gaz sancısı, yutulan havayla birlikte bağırsak bakterilerinin yediğimiz besinleri fermente etmesi sonucunda midede ve bağırsaklarda oluşan gazdır. Oluşan gaz miktarı fazla ise ve gaz dışarı atılamazsa, gaz sıkışması meydana gelir. Gaz sıkışması, şiddetli sancıya sebep olur. Gaz sancıları her an her yerde yaşanabilir.

Bazen topluluk içinde de bağırsaklarda gaz oluşması durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Bu durumun utanç verici olduğu düşünülerek, gazın dışarı çıkmasına izin verilmez. Bu durumlarda da gaz içeride hapsolarak sancı, kramp ve kasılmalara neden olur. İnsanlar ortalama olarak günde 10 kez gaz çıkarır. Gaz çıkarılabildiği takdirde, gaz sancısı şikayetleri de ortadan kalkar.

1. Kabızlık

Dışkının katılaşarak vücuttan dışarı çıkmasının zorlaşması şeklinde açıklanabilecek kabızlık esasında bağırsaklardaki hareketlerin azalmasına neden olur. Bağırsak hareketlerinin azalması vücutta gaz sıkışmasına neden olur. Gaz sancısı belirtisi kendini alt karında şişkinlik ve sancıyla hissettirir. Gaz, anüste baskı olduğunda meydana gelir. Kabızlık giderildiğinde vücutta biriken gaz çıkarılabilir ve tuvalet ihtiyacı giderilebilirse ağrıda azalma görülür.