Gaz sancısı sandı, karnından 9 kilo tümör çıktı

Eskişehir'de yaşayan Sıddıka Akkoyun, uzun süredir yaşadığı karnındaki şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Akkoyun'a burada gaz şişkinliği teşhisi konuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Ancak Akkoyun şikayetlerinin geçmemesi üzerine başka özel hastaneye gitti. Burada yapılan tetkikler sonucunda ise Akkoyun'un karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Hemen ameliyat edilmek istenen Akkoyun, koronavirüse yakalanınca ameliyatı 30 gün ertelendi. Koronavirüsü atlatan Akkoyun, hastanenin genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Bekir Yaşar ve Op. Dr. Hüseyin Pala tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonucunda Akkoyun'un karnından 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

'BU KADAR BÜYÜĞÜ LİTERATÜRDE ÇOK NADİR'

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Pala, bu kadar büyüklükte bir kitleye literatürde oldukça nadir rastlandığını söyledi. Hastanın, kendilerine gaz şikayeti ile geldiğini belirten Pala, "Hastamızın daha önce yapılan tetkiklerinde hep gaz olduğu düşünülmüş ve gaz şişkinliği tedavisi verilmiş. Hasta da yıllarca bunun gaz olduğunu sanmış. Yaptığımız tetkiklerde hastanın gaz şikayetinin nedeninin büyük bir kitleden kaynaklandığını gördük. Bu kitle yaklaşık 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında bir kitleydi. Bunun üzerine hazırlıklar yaparak hastanın ameliyatını planladık. Ancak hastanın koronavirüse yakalanması üzerine ameliyatı yaklaşık 30 gün ertelemek durumunda kaldık. Sonrasında başarılı bir ameliyatla kitleyi çıkarttık. Yapılan incelemesinde ise bunun bir kas tümörü olduğu ortaya çıktı. Ancak bu kadar büyüğü literatürde oldukça nadir. Çok sık rastlanan büyüklük değil. Hastanın dolaşım sisteminde sorun yaratacak kadar büyük olduğu için hastanın çarpıntı ve tansiyon problemleri vardı. Ameliyattan sonra hastada belirgin rahatlamalar oluştu. Gaz şikayetlerinin de tamamen geçtiğini gördük. Yavaş yavaş meyve yemeye de başladı. Daha önce meyve dahi yiyemiyordu. Kontrollerine gelip gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hastamız gayet iyi" dedi.