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Gaz sancısı sandı, karnından 9 kilo tümör çıktı

04.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Gaz sancısı sandı, karnından 9 kilo tümör çıktı

Eskişehir'de 45 yaşındaki Sıddıka Akkoyun, gaz sancısı olduğunu düşündüğü ağrıya çare bulmak için doktora gitti. 8 aylık hamile gibi hissettiğini söyleyen Akkoyun, tedavi sonrasında karnında 9 kiloluk bir kitle olduğunu öğrendi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sıddıka Akkoyun, "Karnımdan 9 kiloluk kitle çıktı. Sanki üçüz bebek doğurdum, doktorum ameliyat sonrasında bana, 'hiç korkma, nur topu gibi çocuğun oldu' diye moral verdi" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Sıddıka Akkoyun, uzun süredir yaşadığı karnındaki şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Akkoyun'a burada gaz şişkinliği teşhisi konuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Ancak Akkoyun şikayetlerinin geçmemesi üzerine başka özel hastaneye gitti. Burada yapılan tetkikler sonucunda ise Akkoyun'un karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Hemen ameliyat edilmek istenen Akkoyun, koronavirüse yakalanınca ameliyatı 30 gün ertelendi. Koronavirüsü atlatan Akkoyun, hastanenin genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Bekir Yaşar ve Op. Dr. Hüseyin Pala tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonucunda Akkoyun'un karnından 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

'BU KADAR BÜYÜĞÜ LİTERATÜRDE ÇOK NADİR'

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Pala, bu kadar büyüklükte bir kitleye literatürde oldukça nadir rastlandığını söyledi. Hastanın, kendilerine gaz şikayeti ile geldiğini belirten Pala, "Hastamızın daha önce yapılan tetkiklerinde hep gaz olduğu düşünülmüş ve gaz şişkinliği tedavisi verilmiş. Hasta da yıllarca bunun gaz olduğunu sanmış. Yaptığımız tetkiklerde hastanın gaz şikayetinin nedeninin büyük bir kitleden kaynaklandığını gördük. Bu kitle yaklaşık 32 santimetre büyüklüğünde ve 9 kilo ağırlığında bir kitleydi. Bunun üzerine hazırlıklar yaparak hastanın ameliyatını planladık. Ancak hastanın koronavirüse yakalanması üzerine ameliyatı yaklaşık 30 gün ertelemek durumunda kaldık. Sonrasında başarılı bir ameliyatla kitleyi çıkarttık. Yapılan incelemesinde ise bunun bir kas tümörü olduğu ortaya çıktı. Ancak bu kadar büyüğü literatürde oldukça nadir. Çok sık rastlanan büyüklük değil. Hastanın dolaşım sisteminde sorun yaratacak kadar büyük olduğu için hastanın çarpıntı ve tansiyon problemleri vardı. Ameliyattan sonra hastada belirgin rahatlamalar oluştu. Gaz şikayetlerinin de tamamen geçtiğini gördük. Yavaş yavaş meyve yemeye de başladı. Daha önce meyve dahi yiyemiyordu. Kontrollerine gelip gidiyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hastamız gayet iyi" dedi.

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'3 YENİDOĞAN BEBEK BÜYÜKLÜĞÜNDE'

Bu kadar büyüklükte bir kitleyle ilk kez karşılaştığını söyleyen Pala, "Hastanın ameliyattan sonra rahatlayacağı çok açıktı. Çünkü kitle, mide ve bağırsak sistemine baskı yapmıştı. Neredeyse 3 yenidoğan bebek büyüklüğünde bir kitle çıktı. Hasta daha önce de karnında gaz dışında bir şey olduğunu hissediyormuş ama tetkik yapılmayınca anlaşılmamış. Daha önce ameliyatlarda büyük kitleler çıkarttım ama bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. Bunun ötesinde daha büyük kistler çıkarttığımız oluyor. Ama bu, içerisinde sıvı dolu bir kitleydi. Dolayısı ile bu kadar büyümesi çok enderdir. Genellikle 3- 4 santimetre olduğunda saptanır ama bu 32 santimetre oluncaya kadar hastanın karnında bir şekilde fark edilmemiş. Şimdi bağırsaklar ve mide rahat boşalabildiği için hastada genel şişkinlik de azaldı ve karnı neredeyse dümdüz oldu. İlk geldiğinde hamile gibiydi" diye konuştu.

Ağrı şikayetiyle doktora gitti, karnında 14 kilo kitle olduğunu öğrendiAğrı şikayetiyle doktora gitti, karnında 14 kilo kitle olduğunu öğrendi

'SANKİ ÜÇÜZ BEBEK DOĞURDUM'

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Hastaneye ilk geldiklerinde 8 aylık hamile gibi olduğunu anlatan Sıddıka Akkoyun, "Midem rahatsızdı. İlk önce gazdan şüphelenildi. Hastaneye geldik ve ameliyat olacağım söylendi. Ameliyatım çok şükür başarılı geçti. Karnımdan 9 kiloluk kitle çıktı. Hastaneye geldiğimde 8 aylık hamile gibiydim. Sanki üçüz bebek doğurdum. Doktorum ameliyat sonrasında bana, 'Hiç korkma, nur topu gibi çocuğun oldu' diye moral verdi" dedi.

'DUYUNCA ŞOK OLDUK'

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Sıddıka Akkoyun'un eşi Ramazan Akkoyun (48) ise 9 kiloluk bir kitle çıkarıldığını öğrendikleri zaman şok olduklarını belirterek, "Süreç bizim için çok korkutucuydu. Başta çok korktuk ama Hüseyin hocam bize güven ve cesaret verdi. Önceleri karın şişliği vardı. Geceleri uyuyamıyordu. 2 saatte bir uykusundan uyanıyordu. Şu anda Allah'a şükür çok iyi. Biz 9 kiloyu beklemiyorduk. Bizim tahminimiz 3- 4 kilo gibiydi. Ama buraya gelip 9 kilo olduğunu öğrenince şok olduk" ifadelerini kullandı.

DHA


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