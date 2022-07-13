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Gaz sancısına ne iyi gelir? Gaz sancısına doğal çözümler nelerdir?

13.07.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaz sancısı gaz birikmesiyle oluşur. Kişiye dayanılmaz bir ağrı verir. Hazımsızlık ve kabız gibi etkenlere de bağlı olarak ortaya çıkan gaz sancısına ne iyi gelir? Gaz sancısına evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri nelerdir? İşte gaz sancısına iyi gelen etkenler!

Gaz sancısına ne iyi gelir? Gaz sancısına doğal çözümler nelerdir?

Bağırsak bakterilerinin yutulan havayla beraber tüketilen yiyecekleri fermante etmesi sonucunda hem midede hem de bağırsaklarda oluşan gaz, sancıya sebep olur. Bu bölgelerde oluşan gaz miktarının fazla olduğu durumlarda eğer gaz bir şekilde dışarı atılamazsa sıkışma meydana gelir ve bu sıkışma şiddetli bir sancının oluşmasına neden olur. Gaz sancıları her yaşta, her an her yerde ortaya çıkabilir. Peki gaz sancısına ne iyi gelir? Gaz sancısına iyi gelen doğal çözümler nelerdir? Detaylar haberimizde...

GAZ SANCISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Geğirme,
-Gaz çıkarma,
-Karında meydana gelen ağrı ve kramplar,
-Karında oluşan şişkinlik, basınç hissi,
-Karnın fiziksel olarak normalden daha büyük olması en belirgin belirtilerdir.

Gaz sancısına ne iyi gelir? Gaz sancısına doğal çözümler nelerdir?

GAZ SANCISI NEDEN OLUR?

-Hareketsiz yaşama ayak uydurmak.
-Beslenirken ya da nefes alışverişi yaparken istemsiz hava yutmak.
-Ayak ve karın bölgesini üşütmek.
-Lifli gıdaların gereğinden fazla tüketilmesi.
-Son tüketim tarihi geçmiş gıdaları tüketmek.
-Herhangi bir besin maddesine vücudun gösterdiği hassasiyet.
-Aşırı alkol ve sigara tüketimi gibi sağlıksız alışkanlıklar.
-Uzun süre sakız çiğneme ve hava yutmak.
-Uzun süre gaz çıkaramamak.
-Süt ve süt ürünlerinin gereğinden fazla miktarda tüketilmesi.
-Yaşanan bağırsak ve sindirim sıkıntıları
-Fazla baharatlı ve yağlı besinler tüketmek.
-Hızlı yemek yeme ve lokmaları çiğnemeden yutmak.
-Adet öncesi dönemde gelen ataklar.

GAZ SANCISINA İYİ GELEN BESİNLER

-Zencefil: Zencefilin ideal ölçüsü 1 çay kaşığı kadardır. Dilerseniz yemeklerinize baharat olarak katabilir, dilerseniz de çayını demleyip içebilirsiniz.
-Kimyon: Gaz sıkışması problemi yaşıyorsanız yemeklere kimyon katabilir ya da kimyon çayı içebilirsiniz.
-Sirke: Bir su bardağı içme suyunun içine bir yemek kaşığı sirke ekleyip içebilirsiniz.
-Rezene tohumu: Rezene tohumunu ağzınızda çiğneyebilir ya da çayını demleyip içebilirsiniz.
-Karbonat: Bir bardak ılık içme suyuna bir çay kaşığı karbonat ekleyip tüketebilirsiniz.
-Bitki çayları: Nane, tarçın, kakule, anason.

GAZ SANCISINA EVDE YAPILACAK ÇÖZÜMLER

-Sıcak su torbası uygulamak: Sıcak su torbası kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Kişi kısa süre içerisinde rahatlar.
-Egzersiz haraketler yapmak.
-Bitki çayı tüketmek: Nane, tarçın, kakule, anason çayları da sindirim sistemini iyileştirerek hem mide hem de bağırsakta meydana gelen gaz
sıkışmasını ortadan kaldırır.

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