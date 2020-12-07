Gaz sıkışması nedir? Gaz sıkışması belirtileri nelerdir?

Günlük yaşamda gaz sıkışması yaşandığında o sırada yaptığınız aktiviteye odaklanamayabilirsiniz. Psikolojik açıdan da oldukça zor bir süreç olan gaz sıkışmasının ne olduğu iyi bilinmeli ve buna uygun çözümler üretilmelidir.

Gaz Sıkışması Nedir?

Mide bölgesinde oluşan ve çoğu zaman karın ağrılarına sebep olan gaz sıkışması, yiyecek yerken havadaki bakterilerin bağırsak ve mideye ulaşması sonucunda meydana gelir. Yemek yerken,konuşurken hatta sakız çiğnerken yutulan hava, besinlerin sindirildiği sırada mide ve bağırsakta normalin üzerinde gaza sebep olur. Bu gazın vücuttan dışarı çıkmaması halinde gaz sıkışması meydana gelir.

Gaz Sıkışması Neden Olur?

Başka hastalıkların da habercisi olabilen gaz sıkışması, uzun sürdüğü takdirde ciddiye alınmalıdır. Halk tarafından genellikle yenilen yiyecekler sebebiyle meydana geldiği söylense de esasında gaz sıkışmasının birçok farklı nedeni vardır.

Besinler Yüzünden Oluşan Gaz Sıkışmasının Nedenleri:

Asitli içecekler tüketmek.

Yüksek lifli gıdaları gereğinden fazla tüketmek

Süt ürünlerini gereğinden fazla tüketmek

Yenilen yiyeceği fazla çiğnenmeden büyük lokmalar şeklinde tüketmek

Son tüketim tarihi geçmiş olan yiyecekler tüketmek

Fazlasıyla baharatlı ve yağlı yiyecekler tüketmek

Tekrardan ısıtılarak tüketilen makarna, patates, pirinç gibi yiyecekler de gazı artırır.

Yüksek karbonhidrata sahip; kuru fasulye, soğan, karnabahar gibi yiyeceklerin tüketilmesi de zaman zaman gaz sorunlarına yol açabilmektedir.

Diğer Sebeplerden Oluşan Gaz Sıkışması Nedenleri:

Modern çağın getirdiği sorunlardan biri olan az hareket etme

Vücudun alerjisi olan besini tüketmek

Regl döneminde kasılmalar sebebiyle alt karının kötü etkilenmesi ve gaz birikiminin kolaylaşması

Bağırsak iltihaplarının boşaltımı zorlaştırması yüzünden bağırsakta biriken hava

Soğuk havalarda ayakların ve karın bölgesinin soğukta kalması yüzünden üşütme

Çölyak hastalığı

Kabızlık

Hazımsızlık

Normal bir insan günde ortalama 10-20 kez gaz çıkarır. Bebeklerde bu sayı biraz daha yüksektir. Bazı nedenlerden dolayı bu gaz dışarı çıkmadığında gaz sancısı oluşur. Birden fazla gaz sıkışması belirtisi bulunsa da en yaygın olanı karın bölgesinde oluşan “gaz sancısı” denilen ağrıdır. Vücutta oluşan gaz sıkışmasının nedenlerine bağlı olarak gaz sıkışması belirtileri de farklılık göstermektedir. Örneğin: