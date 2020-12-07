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Gaz sıkışması nedir? Gaz sıkışması belirtileri nelerdir?

07.12.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Gaz sıkışması nedir? Gaz sıkışması belirtileri nelerdir?

Vücudumuzda meydana gelen çeşitli rahatsızlıklar zaman zaman günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hemen hemen herkesin karşılaşabileceği sorunlardan biri de gaz sıkışmasıdır. Siz de vücudunuzda hissettiğiniz ağrının gaz sıkışması olup olmadığını anlayabilir ve günlük yaşamı zorlaştıran bu sorunla başa çıkabilirsiniz.

Günlük yaşamda gaz sıkışması yaşandığında o sırada yaptığınız aktiviteye odaklanamayabilirsiniz. Psikolojik açıdan da oldukça zor bir süreç olan gaz sıkışmasının ne olduğu iyi bilinmeli ve buna uygun çözümler üretilmelidir.

Gaz Sıkışması Nedir?

Mide bölgesinde oluşan ve çoğu zaman karın ağrılarına sebep olan gaz sıkışması, yiyecek yerken havadaki bakterilerin bağırsak ve mideye ulaşması sonucunda meydana gelir. Yemek yerken,konuşurken hatta sakız çiğnerken yutulan hava, besinlerin sindirildiği sırada mide ve bağırsakta normalin üzerinde gaza sebep olur. Bu gazın vücuttan dışarı çıkmaması halinde gaz sıkışması meydana gelir.

Gaz Sıkışması Neden Olur?

Başka hastalıkların da habercisi olabilen gaz sıkışması, uzun sürdüğü takdirde ciddiye alınmalıdır. Halk tarafından genellikle yenilen yiyecekler sebebiyle meydana geldiği söylense de esasında gaz sıkışmasının birçok farklı nedeni vardır.

Besinler Yüzünden Oluşan Gaz Sıkışmasının Nedenleri:

  • Asitli içecekler tüketmek.
  • Yüksek lifli gıdaları gereğinden fazla tüketmek
  • Süt ürünlerini gereğinden fazla tüketmek
  • Yenilen yiyeceği fazla çiğnenmeden büyük lokmalar şeklinde tüketmek
  • Son tüketim tarihi geçmiş olan yiyecekler tüketmek
  • Fazlasıyla baharatlı ve yağlı yiyecekler tüketmek
  • Tekrardan ısıtılarak tüketilen makarna, patates, pirinç gibi yiyecekler de gazı artırır.
  • Yüksek karbonhidrata sahip; kuru fasulye, soğan, karnabahar gibi yiyeceklerin tüketilmesi de zaman zaman gaz sorunlarına yol açabilmektedir.

Diğer Sebeplerden Oluşan Gaz Sıkışması Nedenleri:

  • Modern çağın getirdiği sorunlardan biri olan az hareket etme
  • Vücudun alerjisi olan besini tüketmek
  • Regl döneminde kasılmalar sebebiyle alt karının kötü etkilenmesi ve gaz birikiminin kolaylaşması
  • Bağırsak iltihaplarının boşaltımı zorlaştırması yüzünden bağırsakta biriken hava
  • Soğuk havalarda ayakların ve karın bölgesinin soğukta kalması yüzünden üşütme
  • Çölyak hastalığı
  • Kabızlık
  • Hazımsızlık

Gaz Sıkışması Belirtileri Nelerdir?

Normal bir insan günde ortalama 10-20 kez gaz çıkarır. Bebeklerde bu sayı biraz daha yüksektir. Bazı nedenlerden dolayı bu gaz dışarı çıkmadığında gaz sancısı oluşur. Birden fazla gaz sıkışması belirtisi bulunsa da en yaygın olanı karın bölgesinde oluşan “gaz sancısı” denilen ağrıdır. Vücutta oluşan gaz sıkışmasının nedenlerine bağlı olarak gaz sıkışması belirtileri de farklılık göstermektedir. Örneğin:

-Farklı gıdalar tükettikten sonra yaşanan hazımsızlık nedeniyle oluşan gaz sıkışmasının belirtisi alt karında kramp hissetmektir.

-Çölyak hastalığı sebebiyle glutene karşı hassasiyeti olanların bağırsaklarında gluteni sindirme problemi yaşanır. Bu tür bir gaz sıkışmasındaki belirti ise karında şişkinliktir.

Bunların yanında çokça karşılaşılan gaz sıkışması belirtileri şunlardır:

  • Sıklıkla geğirme
  • Karında şişlik ve gerginlik
  • Şiddetli mide ağrısı
  • Dışkılamada zorlanma ve ağır koku
  • Terleme ve mide bulantısı
  • Halsizlik

Gaz Sıkışması Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle sık sık bu sorun yaşanıyorsa doktora başvurulmalıdır. Hastanede çok sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri olan ilaç tedavisi uygulanır. Bunun yanında alerji testi uygulandıktan sonra kişinin hangi yiyeceklere karşı hassasiyeti olduğu belirlenir. Test sonrasında kişiye uygun bir diyet listesi hazırlanır.

Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir?

Günlük hayatı zehir eden gaz sancılarını yaşarken akla ilk gelen soru “ Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?” sorusu oluyor. Bu sorunun birden fazla cevabı var. Siz de gaz sıkışması nasıl geçer diye düşünüyorsanız işte evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:

  • Yemek yemeden önce bir bardak zencefil çayı içmek.
  • Ilık su içerek ağrıyan bölgeye yavaşça masaj yapmak.
  • Papatya çayı içmek boşaltım sistemine yardımcı olarak daha rahat dışkılama yapmayı sağlar. Böylece gaz sıkışmasını önler.
  • Bol miktarda su tüketmek sindirimi kolaylaştırdığından gaz sancılarını önler.
  • Uzun süreli gaz sıkışmalarının çözümlerinden biri dar giyinmemektir.
  • Yine uzun süreli gaz sıkışması yaşayanlar için kimyon tohumu çiğnemek iyi bir çözüm olacaktır. Çünkü kimyon tohumu midedeki bakterileri temizlemeye yardımcıdır.
  • Egzersiz yapmak da gaz çıkarmaya yardımcı olacağından sancının giderilmesinde etkili olacaktır.
  • Nane çayı şişkinliği azaltmada yardımcı olur.
  • Anason çayı, rezene çayı, zencefil çayı gibi doğal çaylar da sindirime yardımcı olarak gaz sıkışmasının önüne geçer.

Bebeklerde Oluşan Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir?

Bebekler çoğunlukla sütle beslendiklerinden sıkça gaz problemleri yaşarlar. Yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerin mama ve anne sütü karışık beslenen bebeklere göre gaz problemi daha azdır. Sıkıntılarını dile getiremeseler de vücut dilleriyle kendilerini anlatan bebekler gaz sıkışması yaşarken vücutlarını çekerler ve yumruklarını sıkarlar. Bebeklerde de yetişkinlerdeki gibi hem emerken hem de biberonla beslenirken hava yutmasından kaynaklı gaz sıkışmaları olabilir. İşte miniklerin yaşadığı bu sıkıntının önüne geçmek için bazı öneriler:

  • Gaz sıkışması olan bebeği hafif biçimde sık sık sallarken sevdiği ninninin açılması veya kucakta olmayı seviyorsa kucağa alınması bebeğin huzurlu olmasını sağlar. Bebek sakin ortamında rahatlayarak gaz çıkarmasını kolaylaştırabilir.
  • Eğer yaz günlerindeyseniz bebeği sıkça yıkamak bebeğin rahatlamasına ve gaz çıkarmasına yardımcı olur.
  • Bebek emziren annelerin kurubaklagil, süt ürünleri, lahana, karnabahar gibi gaz yapan yiyecekleri fazla tüketmemesi gerekir.
  • Bebeği emzirme esnasında ara vermek bebeğin sütü sindirmesine yardımcı olur.
  • Gaz problemi olan bebeğin sırtını ve karnını zeytinyağı ile ovmak ve ya sırtına ılık bez koymak gaz çıkarmayı kolaylaştırır.
  • Bebeğin özellikle ayaklarını üşütmemesine özen göstererek gaz sıkışmasının önüne geçebilirsiniz.


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