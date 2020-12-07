Gaz sıkışması nedir? Gaz sıkışması belirtileri nelerdir?

Günlük yaşamda gaz sıkışması yaşandığında o sırada yaptığınız aktiviteye odaklanamayabilirsiniz. Psikolojik açıdan da oldukça zor bir süreç olan gaz sıkışmasının ne olduğu iyi bilinmeli ve buna uygun çözümler üretilmelidir.
Mide bölgesinde oluşan ve çoğu zaman karın ağrılarına sebep olan gaz sıkışması, yiyecek yerken havadaki bakterilerin bağırsak ve mideye ulaşması sonucunda meydana gelir. Yemek yerken,konuşurken hatta sakız çiğnerken yutulan hava, besinlerin sindirildiği sırada mide ve bağırsakta normalin üzerinde gaza sebep olur. Bu gazın vücuttan dışarı çıkmaması halinde gaz sıkışması meydana gelir.
Başka hastalıkların da habercisi olabilen gaz sıkışması, uzun sürdüğü takdirde ciddiye alınmalıdır. Halk tarafından genellikle yenilen yiyecekler sebebiyle meydana geldiği söylense de esasında gaz sıkışmasının birçok farklı nedeni vardır.
Besinler Yüzünden Oluşan Gaz Sıkışmasının Nedenleri:
Diğer Sebeplerden Oluşan Gaz Sıkışması Nedenleri:
Normal bir insan günde ortalama 10-20 kez gaz çıkarır. Bebeklerde bu sayı biraz daha yüksektir. Bazı nedenlerden dolayı bu gaz dışarı çıkmadığında gaz sancısı oluşur. Birden fazla gaz sıkışması belirtisi bulunsa da en yaygın olanı karın bölgesinde oluşan “gaz sancısı” denilen ağrıdır. Vücutta oluşan gaz sıkışmasının nedenlerine bağlı olarak gaz sıkışması belirtileri de farklılık göstermektedir. Örneğin:
-Farklı gıdalar tükettikten sonra yaşanan hazımsızlık nedeniyle oluşan gaz sıkışmasının belirtisi alt karında kramp hissetmektir.
-Çölyak hastalığı sebebiyle glutene karşı hassasiyeti olanların bağırsaklarında gluteni sindirme problemi yaşanır. Bu tür bir gaz sıkışmasındaki belirti ise karında şişkinliktir.
Bunların yanında çokça karşılaşılan gaz sıkışması belirtileri şunlardır:
Öncelikle sık sık bu sorun yaşanıyorsa doktora başvurulmalıdır. Hastanede çok sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri olan ilaç tedavisi uygulanır. Bunun yanında alerji testi uygulandıktan sonra kişinin hangi yiyeceklere karşı hassasiyeti olduğu belirlenir. Test sonrasında kişiye uygun bir diyet listesi hazırlanır.
Günlük hayatı zehir eden gaz sancılarını yaşarken akla ilk gelen soru “ Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?” sorusu oluyor. Bu sorunun birden fazla cevabı var. Siz de gaz sıkışması nasıl geçer diye düşünüyorsanız işte evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler:
Bebekler çoğunlukla sütle beslendiklerinden sıkça gaz problemleri yaşarlar. Yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerin mama ve anne sütü karışık beslenen bebeklere göre gaz problemi daha azdır. Sıkıntılarını dile getiremeseler de vücut dilleriyle kendilerini anlatan bebekler gaz sıkışması yaşarken vücutlarını çekerler ve yumruklarını sıkarlar. Bebeklerde de yetişkinlerdeki gibi hem emerken hem de biberonla beslenirken hava yutmasından kaynaklı gaz sıkışmaları olabilir. İşte miniklerin yaşadığı bu sıkıntının önüne geçmek için bazı öneriler:
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