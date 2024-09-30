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Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Gaz sıkışması en çabuk nasıl geçer? Gaz sıkışması için ne yapmalı?

Melek Nacar Melek Nacar
30.09.2024 11:19
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Gaz sıkışması, sindirim sürecinin en önemli parçası olup, karın bölgesinde ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Gaz sıkışması, karında spazmlara neden olur ve günlük yaşamı oldukça etkiler. Gaz sıkışması genellikle gaz yapma potansiyeli yüksek olan gıdalardan kaynaklı olarak ortaya çıkar. Bu sebeple beslenme alışkanlığının değiştirilmesi gaz sıkışmasına iyi gelir ve azalmasına yardımcı olur.

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Gaz sıkışması en çabuk nasıl geçer? Gaz sıkışması için ne yapmalı?

İçindekiler

  • Gaz sıkışması neden olur?
  • Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?
  • Gaz sıkışması belirtileri ve tedavisi
  • Gaz sıkışması en çabuk nasıl geçer?

Gaz sıkışması genel olarak normal bir süreç olarak kabul edilir ve pek çok kişi hayatının bir kısmında bu problemi yaşar. Gaz sıkışması sorunu yaşayan herkes bu sıkışmanın en hızlı nasıl geçeceğini merak eder ve bu konu hakkında araştırmalar yapar. Gaz sıkışmasının geçmesi için yüksek lifli gıdalar tüketmek gerekir. Kişiye göre değişiklik gösteren gaz miktarını azaltmak için rahatsız edici besinlerin azaltılması da gaz sıkışması için yapılması gerekenler arasında yer alır.

Gaz sıkışması neden olur?

Her insanın yaşayabileceği bir durum olan gaz sıkışması, çoğu zaman kendi kendine düzelen bir durumdur. Normal şartlarda bağırsaklarda hareket eden gaz, bağırsakların hareketi sağlayamaması durumunda ortaya çıkar ve karında keskin bir ağrı oluşturur. Gaz sıkışması eğer bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa genellikle yemek yerken hava yutulması sonucu ortaya çıkar. Bunun yanı sıra sakız çiğnemek, sigara içmek, şeker emmek de hava yutulmasına neden olur ve sonucunda gaz sıkışması yaşanır.

Gaz sıkışması bazı besinlerden kaynaklı da olabilir. Bazı gıdalarda bulunan şeker, nişasta ve lifler vücutta sindirelemediğinden gaz sıkışması oluşturur. Bu gıdalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Soğan
  • Lahana, brüksel lahanası
  • Buğday
  • Yulaf
  • Mercimek
  • Fasulye
  • Süt ürünleri
  • Yağlı ve fazla yağda kızartılmış besinler
  • Fazla şeker tüketimi
  • Gazlı içecekler

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir?

Gaz sıkışması yaşayan pek çok insan gaz sancısı çeker ve gaz sancısına ne iyi gelir? diye merak eder. Gaz sıkışması herhangi bir sağlık sorunundan dolayı meydana geliyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Yaşam tarzı değişikliği ve vücutta gaz üretimini azaltan diyetler ile gaz sıkışması tedavi edilebilir. Gaz sıkışmasına en iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yürüyüş ve egzersiz yapmak,
  • Karın bölgesine masaj yapmak,
  • Bitki çayları içmek (nane, zencefil ya da papatya çayı),
  • Derin ve yavaş nefes alıp vermek,
  • Su ile seyreltilmiş olan elma sirkesi içmek,
  • Doğal yollardan ya da takviye olarak probiyotik almak.

Gaz sıkışması belirtileri ve tedavisi

Gaz sıkışması belirtileri genellikle şiddetli ve ani olarak kendini gösterir. Gaz sıkışmasının en belirgin belirtisi karın bölgesinde oluşan yoğun ve keskin bir bıçak saplama hissidir. Bu belirtinin yanı sıra midede şişkinlik ve sertlik de görülebilir. Gaz vücuttan çıkmaya çalıştığı için geğirme oranında artış da gaz sıkışması belirtisidir. Gaz sıkışması tedavisinde sıkça sorulan sorulardan biri karnımda gaz var nasıl çıkarabilirim? sorusudur. Gaz sıkışmasının tedavi yöntemlerinden biri bazı bitkiler ve bu bitkilerden yapılan çaylardır. Hemen her evde bulunan zencefil, kimyon, nane ve papatya çayları gaz sıkışmasının tedavisinde etkilidir. Ayrıca mandalina kabuğu ve elma sirkesi de gaz sancısına ve gaz sıkışmasına yardımcı olur.

Gaz sıkışması en çabuk nasıl geçer?

Gaz sıkışması genellikle lif oranı yüksek besinlerden dolayı ortaya çıkar. Gaz sancılarını hafifletmek ve gaz sıkışmasının geçmesini sağlamak için lifli gıdaları bir süre tüketmemek gerekir. Yetişkinlerde gaz sancısına kesin çözüm simetikon etken maddeli ilaçlardır. Hem şişkinliği hem de gerilmeyi azaltan bu ilaç en kuvvetli gaz giderici ilaçları arasında yer alır. Ayrıca linaklotide etken maddeli olan ilaçlar da kabızlık sorunu yaşayanlar için oldukça etkilidir. Bağırsak sendromundaki şişkinliğin azalmasına da yardımcı olur. Ancak önemli bir uyarı olarak; bu ilaçların doktor kontrolü ve tavsiyesi olmadan kesinlikle kullanılmaması gerekir.

Herhangi bir hastalık yüzünden yaşanmayan gaz sıkışması için ise en etkili yöntem elma sirkesi ve bitki çaylarıdır. Halk arasında mandalina kabuğunun da gaz sıkışmasına iyi geldiği bilinir.

Bunlara rağmen geçmeyen gaz sancısı için uzman bir doktora danışmak gerekir. Doktor kontrolü ile alınan ve kullanılan ilaçlar yaşanan sorunu gidermede en etkili sonucu verir.

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