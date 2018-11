"Gaz son çare olmalı"

Teşkilatın soğukkanlılığı koruma ve tahriklere gelmeme noktasında hassas olması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Bizim teşkilat olarak bir şansızlığımız var. Binlerce iyi iş yaparız. Çok büyük organizasyon olur. Kimsenin burnu kanamadan organizasyon tamamlanır. Kimse polise teşekkür etmez. Ezkaza bir hata olsa o hata günlerce yazılı ve görsel medyada yer alır. Hem teşkilat yıpranır hem şehri yönetenler yıpranır." dedi.

- "Birileri de maçı sabote etmek için elinden geleni yapmış"

Antalya'da oynanan Eskişehir-Göztepe karşılaşmasında yaşadığı stresi Van Depremi'nde bile yaşamadığını dile getiren Karaloğlu, şunları söyledi:

"Böyle bir spor yok. Böyle bir futbol maçı anlayışı yok. Her türlü tedbiri aldık. Maçın başlamasına az zaman var. Maç başlıyor, dakika 1, stat yandı. Bizde bugün can kaybı olmadan bitiremeyiz anlayışı oluşmaya başladı. Baktık inceledik. Biz tedbir alırken birileri de maçı sabote etmek için elinden geleni yapmış. İçimizden de arkadaşlarımız var. 'Özel güvenlikçi' diye para verip getirdiğimiz adamların da hatası vardı. Birçok spor unsurunun da ihmali ve kastı vardı. Kimse olayı sahiplenmedi. Olay bizim üstümüzde kaldı. Bu nedenle özellikle tek maçlı final karşılaşmalarına dikkat edilmeli. Federasyona 'Bu tür final maçlarının Antalya'da oynanmasını istemiyoruz.' diye resmi yazı yazdık. Burası turizm şehri. Bu final maçları mayıs ayı sonunda haziranın başında oynanıyor. Zaten polisimizin işi başından aşkın. Şehre her gün 60 bin yabancı geliyor."