Gaz ve kabızlığın mucize çözümü! Bu karışımı deneyin

Gaz sorunu en yaygın sindirim sistemi problemleri arasındadır. Peki gaz nasıl oluşur ve çözümü nedir? Gaz oluşturmak sindirim sisteminin rutin olarak yaptığı işlevlerden birisidir. Besinler sindirim kanalında parçalanırken bazı gaz yapan maddeler ortaya çıkar. Posadan (lif) zengin bütün gıdalarda, süt ve süt ürünlerinde gaz ve şişkinlik daha fazla olabilir ve bu durum yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir.

GAZ SIKINTINIZ VARSA...

Yemeklerinizi iyi çiğneyin.

Yemek yerken su içmeyin

Probiyotik içeriği yüksek olan; yoğurt ve kefiri günlük beslenme programınıza dahil edin.

Çiğ sebze ve meyveler gaz sıkıntısını arttırabilir o nedenle sebzeleri pişirerek yemeye gayret edin. Karnabahar, lahana yeşil fasulye, turp, mercimek, nohut, kuru fasulye gibi gaz yaptığı iyi bilinen yiyecekleri azaltın. Özellikle elma ve muz gaz sıkıntısı yaratabilecek meyvelerin başında yer alır, bu meyveleri dikkatli tüketin.

Süt ve süt ürünleri gaz sıkıntısı yaratabilecek hayvansal kaynaklı besinler arasındadır. Bu ürünleri tükettikten sonra gaz sıkıntısı ile karşı karşıya kalıyorsanız laktozsuz süt ürünlerini tercih edin.

Baharatlardan özellikle kimyon gaz sıkıntısının giderilmesinde kullanılabilecek önemli bir baharattır. Yemeklerinize ilave edeceğiniz bir çay kaşığı ucu kimyon gaz ile olan savaşı kazanmanızda size yardımcı olacaktır.

Bazı bitkisel çaylar gaz sıkıntınızı çözmede fayda sağlayabilir. Papatya,r ezene, nane, ısırgan otu ve melisa çaylarını öğün sonrasına ilave ederek gaz sıkıntınızı çözebilirsiniz

Yemeklerden sonra kısa yürüyüşler yapmakta gaz sıkıntısından kurtulmada size yardımcı olabilir.

KABIZLIĞI ÖNLEMENİN YOLLARI

Kabızlık beslenme ile yakından ilişkili bir sağlık sorunudur. Posalı gıdaları günlük beslenme programına dahil etmemek, yeterli sıvı almamak, hareketsiz yaşam tarzını benimsemek veya uzun süreli yağsız diyet programları uygulamak kabızlık problemine zemin oluşturmaktadır.

Kabızlığı önlemek ve çözmek için;

Günlük beslenmenize posadan zengin besinler ekleyin; sebzeler, tahıllar ve kuru baklagiller posa açısından zengin besinler arasındadır. Kabızlık sıkıntısı ile karşı karşıyaysanız bu besinlerden faydalanın.

Meyveler içerdikleri lif sayesinde bağırsak hareketlerinizin düzenli olmasına yardımcı olur. Özellikle kabukları ile birlikte tüketeceğiniz armut, elma, kayısı, mürdüm eriği kabızlığın çözümünde size fayda sağlayacaktır. Yine kuru erik, kuru kayısı, hurma ve kuru incir içerdikleri potasyum, lif ve doğal şeker sayesinde bağırsak floranızı olumlu etkileyecek ve rahat dışkılamanızı sağlayacaktır.

Su tüketimini yeterli miktarlarda tutmak kabızlığın önlenmesinde ve çözümünde etkilidir. Günlük sıvı tüketiminize dikkat edin.

Yoğurt, salata veya çorbalarınıza ilave edeceğiniz 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 2 yemek kaşığı yulaf kabızlıkla savaşırken yardımcınız olabilir.

Öğün atlamamak ve yemekleri küçük lokmalar halinde ve yavaş yavaş çiğneyerek tüketmek kabızlığın çözümünde çok önemlidir.

Hareket edin. Hareketsizlik en önemli kabızlık nedenleri arasındadır. Boşaltım sisteminizin aktif çalışabilmesi için; gün içerisinde adım sayınızı arttırmaya gayret edin…

Kabızlık sorununuza karın ağrısı, bağırsak kanaması, bulantı, kilo kaybı, halsizlik, dışkıyla kan gelmesi gibi sağlık sıkıntıları da eşlik ediyorsa, bu problemin önemli bir hastalığa işaret edebileceği aklınızda olsun. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız mutlaka tıbbi bir yardım alınız. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

KABIZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SİHİRLİ KARIŞIM

3-4 adet gün kurusu kaysı

2 adet kuru incir

3-4 adet kuru erik

2 adet hurma

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tüm kuru meyveleri 1 çay bardağı su ile haşlayın, sonra hepsini blenderden geçirin ve içerisine 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve 1 tatlı kaşığı zeytin yağını ilave ediniz, elde ettiğiniz karışımı kabızlığınız düzelene kadar her sabah aç karna 1 tatlı kaşığı olacak şekilde 1 su bardağı su ile tüketin.



