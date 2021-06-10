Gaz yapmayan yiyecekler nelerdir? İşte gaz ve şişkinlik yapmayan yiyecekler

Yazın gelmesiyle birlikte ağır yemekler yerini daha hafif yiyeceklere bıraktı. Özellikle uzun yaz gecelerinde yediğimiz besinlerin gaz yapmaması için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Haberimizde sizler için şişkinlik yapmayan yiyecekleri, nelerden uzak durmanız gerektiğini derledik. Bu yiyeceklerle kendinizi bir kuş kadar hafif hissedebilirsiniz. HANGİ YİYECEKLER ŞİŞKİNLİK YAPAR? Bazen kuş kadar yeseniz de kendinizi dünyaları yemiş gibi mi hissediyorsunuz? Cevabınız “evet” ise bunun nedeni yediğiniz besinlerin içinde bulunan gazdan dolayı şişkinlik hissi vermesi. Bazen şişkinliğimiz gitsin diye yediğimiz içtiklerimiz bile aslında doğru bilinen yanlışlar. 2005 yılında "Gastroenterology" dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, şişkinlikte dört faktör rol oynar: "sübjektif karın şişkinliği hissi, nesnel karın şişliği, karın içi içeriğin hacmi ve karın duvarının kas aktivitesi." Gut dergisinde yayınlanan 2008 tarihli bir makale, incelenen bireylerin yüzde 19'unun şişkinlik yaşadığını ve yüzde 8,9'unun görünür karın şişliği yaşadığını buldu.

Sorun şu ki, düz bir karın elde etmenizi engelleyebilecek gıdaların çoğu çok besleyicidir. Mesela mercimek ya da kuru fasulye gibi zengin protein içerikli olanlar… Bunları tamamen kesmek, önemli mikro besinleri ve sağlıklı enerji kaynaklarını kaçırmak anlamına gelebilir. Sadece yediğiniz bu yiyeceklerin miktarını azaltmaya karar verebilir veya belinize daha kolay uyan sizin için iyi bir alternatif bulabilirsiniz. Ve unutmayın, düz bir karın her şey değildir. İyi bir sağlık ve hem yiyecek hem de vücudunuzla olumlu bir ilişki önemlidir. ŞİŞKİNLİK YAPANLARDAN BİRİ “FASULYE” Fasulye, FODMAP'lar olarak bilinen karbonhidratlar içerir. Bu kısa zincirli karbonhidratlar birçok kişide şişkinliğin ana nedenidir. Hassas bireylerde, bu karbonhidratlar ince bağırsakta düzgün bir şekilde sindirilmez ve bunun yerine bağırsak bakterileri tarafından tüketilerek kalın bağırsağa gider. Bakteriler ise beslenirken gaz üretirler ve bu da midemizde şişkinliğe yol açar. MERCİMEK Fasulye gibi, mercimek de içerik açısından FODMAP'ları yüksek bir baklagildir ancak onunda besin değerleri oldukça yüksektir. Bu nedenle mercimek yemeği tamamen bırakmak sağlığınız için iyi bir hareket olmayabilir. Örneğin, bir fincan mercimek 17.9 gram protein, 15.6 gram lif, günlük folat ihtiyacınızın yüzde 90'ını, demirin yüzde 37'sini ve günlük ihtiyacınız olan manganezin yüzde 49'unu sağlar.

SOĞAN SARIMSAK Bazı insanlar soğan duyarlılığına sahiptir. "African Health Sciences" dergisinde yayınlanan 2013 tarihli bir çalışmanın açıkladığı gibi, Duyarlılıığa sahip kişiler soğanlara ve genellikle sarımsak gibi aynı ailedeki diğer sebzelere karşı antikor üretirler. Bu bireyler için soğan yemek, bir bağışıklık sistemini tetikler. Bu, şişkinlik gibi rahatsız edici semptomları şiddetlendirebilir. KUŞKONMAZ Kuşkonmaz, şişkin bir göbeğe de yol açabilir. Bunun nedeni, tabi ki yine çeşitli FODMAP karbonhidratlarıyla dolu olmasıdır Şişkinliğe neden olabilecek diğer yüksek FODMAP sebzeleri arasında enginar, pancar, Brüksel lahanası, karnabahar ve mantar bulunur. FODMAP değeri daha düşük şişkinlik yapmayacak sebzeler arasında dolmalık biber, lahana ve ıspanak gibi yapraklı yeşillikler, yeşil fasulye ve kabak yer alıyor. PROBİYOTİKLER Evet, yanlış duymadınız. Şişkinliği azaltmasıyla popüler olan probiyotikler, bazı kişilerde tam tersi etki gösteriyor. Probiyotikler milyarlarca canlı, aktif yararlı bakteri içerir... "American Journal of Health-System Pharmacy'de yayınlanan 2010 tarihli bir araştırmaya göre, probiyotikler genellikle iyi tolere edilir. Bir probiyotik istenmeyen şişkinliğe neden oluyorsa, farklı bir tür probiyotik denemek iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Örneğin probiyotik kaynağınız daha çok yoğurt ise mesela bunu turşu ile değiştirebilirsiniz. Araştırma, bu durumun dönemsel olabileceğini belirtiyor.