HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaz yerine frene bastı, dükkana girdi: 1 yaralı

Gaz yerine frene bastı, dükkana girdi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 18:42 | Son Güncelleme

Bartın’da meydana gelen kazada sürücü, fren yerine gaza basınca kullandığı otomobil bir iş yerine girerek durabildi.

Bartın’da meydana gelen kazada sürücü, fren yerine gaza basınca kullandığı otomobil bir iş yerine girerek durabildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Bartın kent merkezinde Şadırvan mevkisinde meydana geldi. 33 yaşındaki Z.K. isimli kadın, 34 TU 3148 plakalı aracı ile Kemer Köprü mevkisinden Piryamcılar Caddesi istikametine seyir halindeyken Şadırvan mevkisindeki virajda bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün gaza basmasıyla önce kaldırıma çıkan otomobil ardından yol kenarındaki kuruyemişçi dükkanına girerek durabildi. Bu sırada kuruyemişçide bulunan S.S. isimli vatandaş dükkan içinde sıkışarak ayağından yaralandı.
Yaralı S.S. sıkıştığı yerden polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis otosuna alınan sürücü ise o anları büyük korku içinde izledi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistemRadarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?
1/
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Yeni koronavirüs kararı: İzin şartı getirildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Zonguldak'ta dehşete düşüren olay! 9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı
MSB duyurdu! Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Anadolu Ajansı'nda büyük panik yaşanmıştı! Flaş gelişme
Anadolu Ajansı'nda büyük panik yaşanmıştı! Flaş gelişme
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.