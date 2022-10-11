HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gaza basınca olanlar oldu! Anayolu adeta boks ringine çevirdiler

Gaza basınca olanlar oldu! Anayolu adeta boks ringine çevirdiler

11.10.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da trafikte iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Bir anda boks maçına dönen kavgayı kontrol noktasında bulunan jandarma biber gazı kullanarak ayırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Bursa karayolu Gemlik ilçesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, E.A yönetimindeki araç, jandarma kontrol noktasını görünce dubalara çarpmamak için gaza basıp sağ tarafa geçmeye çalıştı. Bu esnada arkasından gelen başka bir sürücü korna çalarak E.A’nın önüne kırdı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki sürücü bir anda birbirlerine yumruk atmaya başladı. Bir anda boks maçına dönen kavgayı jandarma kontrol noktasından gelen bir görevli biber gazıyla ayırdı.

Ringleri aratmayan o sahne araç kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel istismara maruz kalan Ceren'e korkunç mesajlarCinsel istismara maruz kalan Ceren'e korkunç mesajlar
Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu!Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu!
'Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım''Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım'
Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.