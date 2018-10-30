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Gazdan etkilenen işçiler ve sağlık personeli hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, demir çelik fabrikasındaki galvanizleme hattında çalıştıkları sırada açığa çıkan gazdan etkilenen 6 işçi ile onlara müdahale eden 2 sağlık görevlisi tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, demir çelik fabrikasındaki galvanizleme hattında temizlik yaptıkları sırada açığa çıkan gazdan etkilenen 6 işçi ile onlara müdahale eden 2 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki (Erdemir) soğuk haddehane galvanizleme hattında taşeron firmada çalışan işçiler, yapılan işlem sırasında açığa çıkan gazdan etkilendi.

İşçiler Nazım Yalçın, Yusuf Karaduman, Mustafa Öztürk, Nurullah Horoz, Süleyman Topcu ve Recep Koç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada işçilere müdahale sırasında sağlık personeli Umut Güngör ile Aleyna Arı da gazdan etkilendi.

İşçilerin ve sağlık çalışanlarının hayati tehlikesi olmadığı, tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Özel hastanenin başhekimi Nevzat Çimenoğlu, AA muhabirine taptığı açıklamada, 6 işçi ile 2 sağlık görevlisinin hastaneye getirildiğini belirterek, "Temizlik çalışması yapılırken açığa çıkan azot gazından etkilenmişler. Hayati tehlikeleri yok. Müşahede altında tutuyoruz. 24 saatlik bir süreç var. Bu süreçten sonra taburcu edilecekler." diye konuştu.

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Erdemir Ereğli Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları gazdan zehirlenme Zonguldak

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