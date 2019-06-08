Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Olay, akşam saatlerinde Lüleburgaz’a bağlı Ahmetbey beldesinde meydana geldi. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu hurdacı, hurda olarak aldıkları tüpü kestikleri sırada, tüpten çıkan gazdan zehirlendi.

Zehirlendiklerini fark eden kişiler kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Hastalara müdahaleyi yapan doktorlar da gazdan etkilenince hastanenin acil servisi karantina altına alındı.

AFAD EKİPLERİ BEKLENİYOR

Acil servisteki hastalar çevredeki özel hastanelere sevk edilirken, acil servise hasta kabulü durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, AFAD ekiplerinin hastaneye gelmesi bekleniyor.

(İHA)

