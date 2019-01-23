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Gazete dağıtıcısı, Afgan ailenin hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 06:13 | Son Güncelleme

Gazete dağıtırken Afgan ailenin evindeki alevleri fark eden Remzi Özyurt, itfaiyeye haber verdi ve ailenin çocuklarını evden uzaklaştırdı

Tokat'ta bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan kişi, Afgan ailenin hayatını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı.

Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak yangın yerinden kurtardı.

Polis ve itfaiye ekipleri, Muhammed ve eşi Merziye Norazi'yi evden çıkardı.

Ailenin battaniye sarılan Mukaddese (7) ve Ümit Norazi (5) isimli çocukları polis ekiplerin kucağında ambulansa taşındı. Afgan aile, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetede dağıttığı sırada yangını gördüğünü belirterek "Baktım yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına teslim ettim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afgan aile Tokat yangın

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