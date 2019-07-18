Gazete dağıtıcısı aracında ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir gazete dağıtım firmasının kamyonetinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 06 BHC 437 plakalı kamyonetin sürücüsü Zeynel Beyazgül (50), sabah saatlerinde Çakır Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna aracını park etti.

Firma yetkilileri, araç takip sisteminde kamyonetin uzun süre hareket etmediğini fark edince firmanın ilçedeki bayisi Özgür İlhan'ı kamyonetin yanına yönlendirdi. Beyazgül'ün araçta hareketsiz durduğunu fark eden İlhan, durumu 112 Acil Servise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Beyazgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeynel Beyazgül'ün sabah saatlerinde gazeteleri kendisine teslim ederek ayrıldığını belirten İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazeteleri teslim ettikten sonra muhtemelen buraya dinlenmek için aracı çekti. Şirket yetkilileri beni aradı 'Araç sabit duruyor bakabilir miyiz?' diye. Daha sonra GPRS sisteminden beni aracın bulunduğu yere yönlendirdiler. Şoförün hareketsiz şekilde araç içerisinde yattığını fark ettim ve 112'yi aradım." dedi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirdilen Beyazgül'ün cesedi, otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

