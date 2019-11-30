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Gazete kurşunlama zanlısı göçmen kaçakçılığından tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:30 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yerel gazete bürosuna silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yerel gazete bürosuna silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İ.Y. bu suçtan denetimli olarak serbest bırakıldı ancak 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. Serbest bırakılan şüphelilerden C.B. ise evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilince ikinci kez gözaltına alındı.
Saldırı olayı, geçen cumartesi, saat 05.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, bir otomobille gelerek, Volkan Gazetesi'nin bürosuna tabancayla ateş açtı. 7 merminin isabet ettiği büronun camları kırıldı, mobilyaları zarar gördü. Olay, sabah çalışanların işe gelmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis saldırganların C.B., U.B. ve İ.Y. olduğunu belirledi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada saldırıda kullanılan tabanca bulunamadı. İ.Y.'nin 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan arandığı ortaya çıktı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. ve U.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İ.Y. ise çıkarıldığı mahkemece, silahlı saldırı suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Polis, aynı gün C.B.'nin evinde yaptığı ikinci aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. C.B., yeniden gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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