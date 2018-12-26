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Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:11 | Son Güncelleme

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan 6 çocuk, 32 torun sahibi 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, ilerlemiş yaşına rağmen her gün gazete okumak için evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine yürüyor - Demirel: "Gazete okuma alışkanlığımdan, teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki gelişmeleri yazılı basından takip ediyorum"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, gazete okuyabilmek için her gün yaklaşık 8 kilometrelik yolu yaya olarak katediyor.

Okumayı çok seven 6 çocuk ve 32 torun sahibi Demirel'in, Giyimli Mahallesi'ndeki evi ile ilçe merkezindeki gazete bayi arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe bulunuyor.

Her gün öğle saatlerinde evinden çıkan Ahmet Ali Demirel, yolu 1,5 saatte yürüyerek ilçe merkezine ulaşıyor. Tek olan gazete bayisindeki gazeteleri inceleyen Demirel, akşamüstü yine yürüyerek evine dönüyor.

Ahmet Ali Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğu ve gençliğinde Türkiye ile dünyadaki gelişmeleri sadece gazetelerden takip ettiklerini söyledi.

Önce radyo, ardından televizyonun çıktığını ancak gazetelerden hiç vazgeçmediğini dile getiren Demirel, "Okumayı çok seviyorum ve bu nedenle gazete okuma alışkanlığımdan teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki gelişmeleri her gün yazılı basından takip ediyorum." dedi.

Ahmet Ali Demirel, Güce'de tek gazete bayi bulunduğunu ve buraya ulaşmak için 4 kilometre olan zorlu yolu katettiğini belirterek, "Düzenli olarak kent merkezine gazete okumak için gidiyorum. Dik, yokuş, engebeli ve zorlu coğrafyadaki yolu büyük bir aşkla katediyorum. Gidiş dönüş yaklaşık 8 kilometrelik yolu yürüyorum." diye konuştu.

Zaman zaman geçen araçların kendisini ilçe merkezine kadar götürmek istediklerini ancak yürüme alışkanlığından vazgeçmemek adına bu teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Demirel, yalnızca çok kar yağdığı dönemlerde ilçe merkezine gidemediğini anlattı.

Ahmet Ali Demirel, hiç yorgunluk hissetmediğini, gazetelere ulaşma heyecanının kendisini ayakta tuttuğunu kaydetti.

Allah'ın insanlara ilk emrinin "Oku" olduğunu ve bu emri yerine getirmek için çabaladığını belirten Demirel, gençlere okuma azmiyle örnek olmaya çalıştığını vurguladı.

- "Okumanın faydalarını anlatıyor"

Ahmet Ali Demirel'in oğlu Hüseyin Demirel ise babasının okuma alışkanlığı dolayısıyla Güce'de çok sevildiğini ve takdir edildiğini söyledi.

Babasının herkese çok okumaları yönünde öğütler verdiğini ifade eden Demirel, "Her gün gazete okumak için babam kent merkezine geliyor. Evde de sürekli kitap okuyor. Bize ve herkese okuma alışkanlığı edinmelerini tavsiye ediyor. Okumanın faydalarını anlatıyor. Örnek teşkil etmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Ali Demirel giresun Güce okumak

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