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Gazeteci Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağındaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs’ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14’üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, Türk dünyasından gelen meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.Bayburt Dede Kokut 25.

Gazeteci Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağındaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs’ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14’üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, Türk dünyasından gelen meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.
Bayburt Dede Kokut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan’dan Bayburt’a gelen gazeteciler, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu eşliğinde 24 Temmuz Gazeteciler Bayramı dolayısıyla uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabir Abdulkadir Nişancı’nın Söğütlü köyündeki mezarını ziyaret etti.
Ziyarette Bayburt Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız burada yaptığı açıklamada Bayburt’ta ki gazeteciler için Basın Bayramının buruk geçtiğini belirterek, “Bugün basın şehidimizi mezarı başında yad etmek istedik. Sizlerde bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.
Gazeteciler, Nişancı’nın mezarı başında babası Nafiz Nişancı ve kayınpederi Yaşar Mutlu’ya başsağlığı dileğinde bulunarak mezarlıktan ayrıldı.

Gazeteci Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı

Gazeteci Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı

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