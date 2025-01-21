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Gazeteci Adem Metan yangın sırasında Bolu'daydı! Şans eseri kurtulmuş; "Türkiye çok şaşıracak"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.01.2025 18:02
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MYNET ÖZEL | Kartalkaya’daki korkunç yangının tanığı Gazeteci Adem Metan, yangın anında yaşanan dehşeti ve bölgedeki korkunç durumu ilk kez MYNET’e anlattı. Orada kalmaktan son anda şans eseri vazgeçtiklerini dile getiren Metan, "Normalde bunları televizyonda izleriz, ben dün gece o anları yaşadım" diyerek olay anını anlattı. Ölenlere başsağlığı dileyen Metan, "Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler olabilir" şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Adem Metan yangın sırasında Bolu'daydı! Şans eseri kurtulmuş; "Türkiye çok şaşıracak"
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL | Dün gece yarısı Bolu'da bunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen facia yangının bire bir tanığı Gazeteci Adem Metan, yaşanan can pazarını MYNET'e anlattı.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde saat 03:27’de çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm oteli etkisi altına aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter yönlendirildi. Yangında 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi yaralandı. Yangın sürdüğü sırada olay yerine giden Gazeteci Adem Metan, yangına ait detayları ilk kez MYNET İçerik Editörü Çiğdem Sevinç'e anlattı.

"HELİKOPTER KAZASI OLDU SANDIM"

Son anda şans eseri kendilerinin de o otelde kalmaktan vazgeçtiklerini dile getiren Metan, "Aslında biz de o otelde kalacaktık. Fakat son anda arkadaşım davet edince oraya geçtik ailemle beraber. Ev de o bölgeye çok yakındı. Gece 4 - 4.30 gibi helikopter sesleri duymaya başladım. Sesleri duyunca helikopter kazası var ve arama çalışması yapılıyor sandım." sözleriyle facianın boyutunu anlattı.

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"İŞLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ ANLADIM"

Olay yerinde gözlemlediği korkunç durumu dile getiren Metan, "Helikopter sürekli olarak dönünce meraklanıp bakmak istedim. Dışarı çıkınca pek çok itfaiye ekibinin geçtiğini gördüm. 1 tane 2 taneden 5 tane 10 taneye çıktı geçen itfaiye ekipleri. O noktada işlerin yolunda gitmediğini anladım. Bunu anlayınca araba binip bölgeye ilerledim. O sırada da saat sabaha karşı 05.00 civarıydı. Ben gittiğimde itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyordu. 4. katta çıkan yangında üst kattaki vatandaşlar dumandan daha çok ve daha hızlı etkilenmişti." dedi.

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"DÜN GECE FİLM SAHNELERİNİ YAŞADIM"

Metan, "Ben çok kriz bölgesine gittim ve her gittiğim kriz bölgesinde de çok acı hikayeler deneyimledim. Normalde bunları televizyonda izleriz. Çarşaf bağlayıp camdan kaçmaya çalışmak insanın yaşadığı dünya ile çok bağdaşmayan, hayal dünyasından ibaret gibi gözüken sahnelerdir bunlar. İşte ben dün gece o anları yaşadım. Çok kötü bir geceydi." diyerek korkunç olayın geride bıraktığı izi anlattı.

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"VEFAT EDENLER ARASINDA TÜRKİYE'NİN ŞAŞIRACAĞI ÇOK İSİM AÇIKLANABİLİR"

İhmal kaynaklı çıktığı düşünülen yangının hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan Metan, ölen kişi sayısı ve o kişilerin önemli isimler olabileceğine dair yorumda bulundu. Metan, "Bunda kimin ihmali varsa bedelini kesinlikle ödemesi lazım. O gün orda kaladabilirdik. Yaşanacak ömrümüz varmış dedik tabii ama aklıma hemen küçük çocuğum geldi. Öyle bir durumda olsam ben ne yapardım? Herhalde ben de camdan kaçmaya çalışırdım. Ama daha çok isimler açıklanacak. Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler açıklanabilir yani." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Mynet Özel Grand Kartal Otel
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