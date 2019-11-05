HABER

Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 00:15 | Son Güncelleme

FETÖ’nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan’ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Altan Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Cezaevi önüne gelen yakınları sevinç içinde Altan’ı karşıladı. Altan basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası yakınlarıyla çay içerek sohbet etti.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
Düğünü için memleketine gelen uzman çavuş kazada öldüDüğünü için memleketine gelen uzman çavuş kazada öldü
Hafta sonundaki düğünü için yola çıkan uzman çavuş, kazada öldüHafta sonundaki düğünü için yola çıkan uzman çavuş, kazada öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avam Kamarasına İşçi Partili başkan

Avam Kamarasına İşçi Partili başkan

Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı! 'Kalanları Allah kurtarsın'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye eri saniyeler içinde çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye eri saniyeler içinde çıkardı

Denizli'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Denizli'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförü tutuklandı

Beşiktaş'taki dehşette flaş gelişme!

Muğla Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.