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Gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı davasında 5 sanığa ceza 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA - HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yönelik 2015 yılında evinin önündeki saldırıya ilişkin 7 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA - HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yönelik 2015 yılında evinin önündeki saldırıya ilişkin 7 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 5 sanık hakkında ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, gazeteci Ahmet Hakan'ın avukatları ile sanık avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Kamuran Ergin de cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"TALİMATLA GERÇEKLEŞMİŞTİR, ÖRGÜTLÜ BİR ŞEKİLDE SUÇ İŞLENMİŞTİR "
Gazeteci Ahmet Hakan'ın avukatları, "2015 yılında müvekkilimiz televizyon programından çıktıktan sonra gece evinin önünde feci şekilde darp edildi. Bir burun ameliyatı gerçekleşti. Bu saldırı Yahya Kemal Gezen'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Yahya Kemal Gezen, sanıkları koruyacağına dair vaat vermiştir. Sanıklar avukat görüşü yapmıştır. Dosyadaki delillerde mevcuttur bütün bunlar. Sanıklar organize olarak örgütlü bir şekilde bu suçu işlemişlerdir. Müvekkilimiz bir gazeteci olduğu için saldırıya uğramıştır. Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştular.

"KONUŞMA YAPMAK İÇİN GİTMİŞTİK "
Sanıklardan Kamuran Ergin ise SEGBİS'le yaptığı savunmasında, "Olay tarihinde Ahmet Hakan'ın yanına konuşma yapmak amacıyla gitmiştik. Ben Yahya Kemal Gezen'den herhangi bir talimat almadım. Ani gelişen bir olaydır " dedi.

AYRI AYRI 2 YIL 2 AY 20 GÜN
Mahkeme kararını açıklayarak, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık hakkında tüm suçlamalardan beraat kararı verdi. Mahkeme, "Kasten yaralama", "Mala zarar verme", "Hakaret" suçlarından sanıklar Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı sanıkları 3'er bin TL adli para cezasına da çarptırdı.

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