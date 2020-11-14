Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Kekeç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam."

AHMET KEKEÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Siyasiler başta olmak üzere birçok kişi Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kekeç için yayınladığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin."

Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Güzel bir insanı kaybettik.



Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mevla mekanını cennet eylesin. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 14, 2020



