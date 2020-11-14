Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir?

Gazeteci Ahmet Kekeç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:
"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.
Yağmurdan sonra görüşürüz, babam."
Siyasiler başta olmak üzere birçok kişi Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kekeç için yayınladığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:
"Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin."
Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 14, 2020
Güzel bir insanı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Mevla mekanını cennet eylesin.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.
Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 14, 2020
59 yaşındaki Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu.
Yeni tip koronavirüse yakalanmadan önce Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesi'nde okudu.Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atılan Kekeç, Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.