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Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir?

14.11.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti! Ahmet Kekeç kimdir?

Son dakika haberine göre Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Gazeteci Ahmet Kekeç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam."

AHMET KEKEÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Siyasiler başta olmak üzere birçok kişi Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kekeç için yayınladığı başsağlığı mesajında şunları ifade etti:

"Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

59 yaşındaki Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu.

Yeni tip koronavirüse yakalanmadan önce Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesi'nde okudu.Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atılan Kekeç, Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.


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