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Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Gazeteci Aykut Işıklar, kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

70 yaşındaki Işıklar'ın kalp krizi sonrası kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

1949 yılında İstanbul’da doğan Işıklar, Mimar Sinan Üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakarak 1968 yılında Hürriyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 12 yıl Hürriyet’te çalıştı. 2 yıl Günaydın gazetesinde, 2 yıl da Tercüman gazetesinde magazin bölümü müdürlüğü yaptı. 10 yıl Sabah gazetesinin çeşitli bölümlerinde yöneticilik yaptı. Akşam gazetesinde 5 sene boyunca köşe yazarlığı yaptı.

Uzun bir dönem radyoculuk da yapan Işıklar, 90’lı yıllarda HBB, ATV, Star TV, Flash TV, Bugün TV ve TV EM’de magazin programları hazırlayıp sundu.

Haberin ardından Özgür Aras Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

"Aykut Abi... Sende mi gittin! Hayatım da tanıdığın ilk magazinci. Bana katkıların, bugüne kadar desteklerin... Hakkını asla ödeyemem.... Mekanın cennet olsun..."


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Aykut Işıklar vefat

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