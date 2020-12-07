Gazeteci Ayşegül Doğan'a 6 yıl hapis

KHK’yla kapatılan İMC TV'nin, program koordinatörlüğünü yapan Gazeteci Ayşegül Doğan’a, Diyarbakır'da yargılandığı davada 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakkında, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, gazeteci Ayşegül Doğan’ın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Doğan, Corona virüsü teması nedeniyle karantinada olduğu için katılmazken avukatları, hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Doğan’ın duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi talebini kabul etmedi.

Daha sonra görüşü sorulan savcı, Doğan’ın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz alan avukatlarsa iddiaları reddetti. Avukatlar savunmalarında “Daimi meclis üyesi olduğu iddiası var. İddianame ve esas hakkındaki mütalaasında daimi meclis üyesi olduğu değil, olmadığı ortaya çıkmıştır. Ortam dinlemesi ve telefon görüşmesi ortaya çıktığında daimi meclis üyesi olduğu ortaya çıkmamaktadır. Başka bir iddianamede sanığın ismi gıyaben çıkarılacaklar arasında geçmektedir. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde, sanık DTK daimi meclis ve kurul çalışmalarına fiilen katılmadığı, gıyabında seçildiği ve gıyabında çıkarıldığı görülmektedir. DTK, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından davet edilen, Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle davet edilen, görüşleri alınan bir kuruluş ve pozisyonda yer alan bir yapıdır. DTK bir platformdur. Sanık Ayşegül Doğan, görüşleri nedeniyle yargılanıyor. Ayşegül Doğan'ın silahlı terör örgütüne üye olduğuna ilişkin bir delil yoktur. Burada örgüt kriterleri de yoktur. Hangi örgütün resmi internet sitesi var? Hangi silahlı örgüt meclis tarafından davet ediliyor?” dedi. Avukatlar sanığın beraatını istedi.