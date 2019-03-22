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Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’e panel için gelen gazeteci Ayşenur Arslan’ın, hakkında katılmadığı bir dava nedeniyle 'yakalama kararı' olduğu belirlendi. Polis ekipleri otele gelerek ifadesine başvurulacağını tebliğ ettiği Arslan, "Ankara 40’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Halkı kin ve nefretle suç işlemeye teşvik’ suçlamasından. Şimdi emniyete gideceğiz ondan sonra çözülmüş olacak" dedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de bir gözaltı kararının olmadığını açıkladı.

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan, Eskişehir’de katılacağı panel için kente geldikten sonra bir otele kayıt yaptırdı. Arslan’ın kimlik bildirme sistemi üzerinden Ankara’da hakkında açılan bir dava nedeniyle ‘yakalama kararı’ olduğu belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele gelerek Ayşenur Arslan’a bilgi verdikten sonra ifadesine başvurulacağını tebliğ etti. Polis ekipleri otelden ayrılırken, gazeteci Ayşenur Arslan, hakkında dava açıldığını ve gitmediği için ‘yakalama kararı’ çıkarıldığını söyledi. Arslan, "Gazetecinin haber olması çok tatsız bir şeydir. Maalesef Türkiye’de bu çok sık oluyor. Ankara’da hakkında açılmış bir dava varmış, benim haberim yok. 12 Mart’ta bir yakalama kararı çıkmış, davaya gitmedim diye. Otomatik olarak bu işliyor, Eskişehir’e bir toplantı için gelmiştim, otele girip T.C. kimlik numaramı verince alarm vermiş. O nedenle polisler geldiler gözaltına alındım gibi yani şu anda oteldeyim, galiba ifade vermeye bir emniyete kadar gideceğim. Ama sırf ifade vermek için buna gözaltı demeyelim" dedi.

aysenur

Bir gazetecinin konuşması ve yazmasının suç olamayacağını anlatan Arslan, "Halkı kin ve nefret ve suça teşvik etmişim. Bunu nasıl, niçin yapmışım hiçbir fikrim yok. Dava açılmış benim haberim yok. Sadece Ankara 40’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Halkı kin ve nefretle suç işlemeye teşvik’ suçlamasından. Şimdi emniyete gideceğiz ondan sonra çözülmüş olacak. Çünkü prosedür varmış ve yerine getirilmesi gerekiyormuş. Şunu da söylemek lazım Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu konuda herhangi bir dahili yok. Bir gözaltı emri talimatı vermiş değil. Tamamen otomatik olarak T.C. kimlik numaram otele girince ‘biz arıyorduk’ demişler” diye konuştu.

EMNİYET: GÖZALTI YOK

Öte yandan gazeteci Ayşenur Arslan’ın ‘gözaltına alındığı’ iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılırken Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Arslan hakkında bir gözaltı kararı olmadığı belirtilen açıklamada, “22.03.2019 günü bazı basın yayın organlarında gazeteci Ayşenur Arslan’ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22.03.2019 günü saat 19.00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır” denildi. (DHA)

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