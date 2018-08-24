Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat etti.

Uzun yıllar başta TRT olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışan, 2005-2015 yılları arasında ise CHP Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan Özilhan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Özilhan'ın cenazesi yarın Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

