Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

Gazeteci Baki Özilhan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat etti.
Uzun yıllar başta TRT olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışan, 2005-2015 yılları arasında ise CHP Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan Özilhan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Özilhan'ın cenazesi yarın Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.
Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'
Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'
Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye davet!
Mevlüt Çavuşoğlu-Sergey Lavrov görüşmesi sonrası son dakika açıklamalar
Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Audi hiç bu kadar güçlü olmamıştı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum