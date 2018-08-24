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Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan vefat etti.

CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Konseyi kurucusu Baki Özilhan'ın cenazesi yarın (25 Agustos 2018 Cumartesi) 16.00'da Çankaya Oran'daki Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi'nden alınıp Karşıyaka'da defnedilecek.
Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.

ANKARA (DHA)

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