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Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan vefat etti.  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Konseyi kurucusu Baki Özilhan'ın cenazesi yarın (25 Agustos 2018 Cumartesi) 16.00'da Çankaya Oran'daki Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi'nden alınıp Karşıyaka'da defnedilecek.  Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.  (FOTOĞRAF)   

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Konseyi kurucusu Baki Özilhan'ın cenazesi yarın (25 Agustos 2018 Cumartesi) 16.00'da Çankaya Oran'daki Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi'nden alınıp Karşıyaka'da defnedilecek.
Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.

(FOTOĞRAF)

Gazeteci Baki Özilhan vefat etti

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