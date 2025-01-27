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  4. Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV hakkında soruşturma başlatıldı!

Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV hakkında soruşturma başlatıldı!

27.01.2025 22:50
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Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı savcılığın bilirkişisiyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ses kaydının yayınlandığı Halk TV ve konuşmayı yapan gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı.

Gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV hakkında soruşturma başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Başsavcılık, söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlattı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Halk TV soruşturma Barış Pehlivan
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