HABER

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, hakkında çıkarılan yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Oda TV'de yer alan habere göre, Barış Terkoğlu hakkındaki gözaltı gerekçesi; Odatv'de yayımlanan ve Beşiktaş Belediyesi'ne dair bir haberden dolayı açılan dava.

Gazeteci Terkoğlu'nun, karakolda personel olmadığı gerekçesiyle, ifadesinin alınması için mahkemeye yarın götürüleceği ifade edildi. Barış Terkoğlu'nun, bu geceyi karakolda geçireceği belirtildi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru!
Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!
İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardıİçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Terkoğlu barış terkoğlu kimdir

En Çok Okunan Haberler

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Keman türlerinin en kalın sesli olanı hangisidir? (Hadi İpucu 10 Eylül 20.30)

Keman türlerinin en kalın sesli olanı hangisidir? (Hadi İpucu 10 Eylül 20.30)

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.