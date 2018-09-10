Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Oda TV'de yer alan habere göre, Barış Terkoğlu hakkındaki gözaltı gerekçesi; Odatv'de yayımlanan ve Beşiktaş Belediyesi'ne dair bir haberden dolayı açılan dava.

Gazeteci Terkoğlu'nun, karakolda personel olmadığı gerekçesiyle, ifadesinin alınması için mahkemeye yarın götürüleceği ifade edildi. Barış Terkoğlu'nun, bu geceyi karakolda geçireceği belirtildi.

