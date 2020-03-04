Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı (Barış Terkoğlu kimdir?)

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Terkoğlu hakkında, bir MİT mensubunun kimliğini deşifre etmekten gözaltı kararı verildiğini ileri sürüldü.

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Barış Terkoğlu, İstanbul üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden tamamlamıştır.

Barış Terkoğlu, Anabilim dalında doktora öğrenimini ise aynı üniversitede sürdürmektedir. CNN Türk'te yayınlanan Oradaydım adlı belgesel programında 2008-2010 yılları arasında araştırmacı olarak çalışmıştır. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Terkoğlu, 2008 yılından bu yana da Oda TV adlı haber sitesinin haber müdürlüğünü yapmaktadır.

