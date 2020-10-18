Bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti.

Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Coşkun'un vefatının ardından Twitter hesabından "Türk gazeteciliğinin duayenlerinden Bekir Coşkun’u kaybettik. Başımız sağ olsun. Bekir bey sondan bir önceki yazısında şöyle yazmıştı: 'Bu yaz böyle geçti… Gelecek yazı bilmem…'" yazdı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici de "İyi insan, iyi yazar, iyi dost... Medya için, ülkemiz için büyük kayıp..." ifadesini kullandı.

