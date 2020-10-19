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Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

19.10.2020 08:04 | Son Güncelleme

Bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sosyal medyada birçok gazeteci ve siyasiden taziye mesajı paylaşıldı.Bir süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti.

Ankara'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'un ölümüne ilişkin Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

Coşkun, 20 Ekim Salı günü öğle namazına müteakip Ankara'da Bilkent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Urfa'nın Tülmen Beldesi'nde toprağa verilecek.

Meslektaşlarından taziye mesajları

Bekir Coşkun'un ölümünün ardından Sözcü gazetesinden, pek çok gazeteci ve siyasiden taziye mesajları geldi.

©Deutsche Welle Türkçe

DHA, DW / AI, EC

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