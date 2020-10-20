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Gazeteci Bekir Coşkun için ilk tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Gazeteci Bekir Coşkun'un (75) cenazesi Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılındı. Coşkun'un cenazesi namazın ardından memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek. Öte yandan Coşkun'un cenaze namazında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yan yana saf tutması dikkatlerden kaçmadı.

Gazeteci Bekir Coşkun için ilk tören

Gazeteci Bekir Coşkun cenazesine ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski CHP milletvekili Muharrem İnce, gazeteci arkadaşları ve dostları katıldı.

Bekir Coşkun'un cenazesi Doğramacızade Ali Paşa Camii'ndeki cenaze namazı kılındı.

Coşkun daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

75 yaşındaki Coşkun uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

YAN YANA SAF TUTTULAR

Öte yandan Coşkun'un cenaze namazında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yan yana saf tutması dikkatlerden kaçmadı.

H

BEKİR COŞKUN KİMDİR?

bekır coskun

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'ne geçen Coşkun, 16 yıl bu gazetede yazdı.

Türk basının önemli gazetelerinde köşe yazılarını sürdüren Coşkun'un bir durağı da Habertürk olmuştu. 2009'da yayın hayatına başlayan Habertürk gazetesinin yazar kadrosuna Coşkun da katılmış ve yaklaşık bir yıl yazılarına devam etmişti.

2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

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