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Gazeteci Can Ataklı için istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Gazeteci Can Ataklı hakkında bir televizyon programında deprem vergileri üzerine kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ataklı hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Gazeteci Can Ataklı için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Bir televizyon kanalında "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Mustafa Can Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen araştırma raporunda, şüpheli Ataklı'nın söz konusu programda,

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Can Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı. İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen şüpheli Can Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Can Ataklı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

(DHA)

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